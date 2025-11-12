Viktor Orbán: Scutirea de sancţiuni va fi în vigoare până când Donald Trump va rămâne preşedintele SUA, iar eu premierul Ungariei (Partea II)

Şeful guvernului a menţionat, de asemenea, că summitul ruso-american de la Budapesta este la ordinea zilei. În opinia sa, înţelegerea ruso-americană nu a devenit imposibilă; delegaţiile negociează, iar Ungaria este şi ea implicată într-o anumită măsură, "ştim anumite lucruri". A dezvăluit că negocierile stagnează în prezent din cauza problemei teritoriale, adăugând că 22% din suprafaţa regiunii Doneţk nu se află încă sub ocupaţie rusă. A accentuat că nu a renunţat la misiunea sa de pace şi că încearcă să fie de ajutor şi în privinţa relaţiilor cu ruşii, astfel încât să se poată ajunge la un acord.

Viktor Orbán a precizat că Ungaria nu prezintă nicio vulnerabilitate politică faţă de Rusia.

În formularea sa: „Vulnerabilitatea este istorică, ceea ce este un lucru diferit.”

El a subliniat că ruşii nu pot influenţa deciziile politice ale Ungariei, deoarece deciziile politice ale guvernului ungar sunt luate exclusiv de membrii cabinetului „pe baza considerentelor cetăţenilor maghiari”.

Prim-ministrul a spus că până în 2008 credea că este raţional ca lumea occidentală să avanseze spre est şi să stabilizeze cât mai multe ţări posibil. Cu toate acestea, el a spus că între 1990 şi 2008, Ucraina nu a reuşit să se consolideze suficient. A adăugat că la summitul NATO de la Bucureşti, Statele Unite au susţinut aderarea Ucrainei la NATO, dar Europa nu. A menţionat că a negociat ulterior cu preşedintele rus Vladimir Putin în 2009 şi că au convenit asupra cadrelor cooperării, ceea ce a însemnat: evitarea abordării chestiunilor istorice, înfiinţarea unei linii directe de comunicare şi întâlniri anuale între cei doi. S-a şi întâmplat astfel până când „a sosit era sancţiunilor”.

Viktor Orbán a mai relevat că, în viitor, suveranitatea datelor va deveni unul dintre cele mai importante elemente ale suveranităţii şi că Ungaria trebuie să fie o ţară suverană în ceea ce priveşte datele. Iar îndeplinirea acestui deziderat necesită sisteme proprii de colectare a datelor, adică satelit propriu. El a adăugat că satelitul va fi construit pe baza tehnologiei americane.

Premierul maghiar a explicat: creşterea economică inferioară celei preconizate se datorează războiului. Dacă nu ar fi război, economia maghiară ar creşte de trei ori mai repede. Prin urmare, interesul fundamental al ţării este ca războiul să ia sfârşit – a spus el, menţionând că şi o creştere economică de 1% ar „produce” 400 de miliarde de forinţi (aproape 1,2 miliarde de dolari) în plus pentru buget.

Ca răspuns la observaţia că pensia medie reprezintă doar 53% din salariul mediu, a spus că pensiile ar trebui raportate la preţuri, nu la salarii.

„Adevărul este că pensiile nu s-au devalorizat. Nu există niciun pensionar în Ungaria (…) a cărui pensie să valoreze mai puţin astăzi, care să-şi poată permite mai puţin din pensie, decât în 2010. În Ungaria există doar pensionari care îşi pot permite mai mult sau la fel de mult” – a precizat Viktor Orbán.

El a adăugat că a fost reintrodusă a 13-a pensie; iar anul viitor, pensionarii vor primi din a 14-a pensie partea ce revine primei săptămâni. A apreciat că sistemului de pensii din Ungaria îi lipseşte transparenţa şi prezintă inechităţi interne, dar intervenţiile asupra sistemului comportă un risc mai mare decât continuarea pe calea actuală, ceea ce înseamnă creşterea pensiilor.

(se va continua)