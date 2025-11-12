Viktor Orbán: Scutirea de sancţiuni va fi în vigoare până când Donald Trump va rămâne preşedintele SUA, iar eu premierul Ungariei (Partea I)

Budapesta, miercuri, 12 noiembrie 2025 (MTI) - Atâta timp cât Donald Trump va fi preşedintele Statelor Unite, iar Viktor Orbán premierul Ungariei, acordul, care asigură scutirea de sancţiunile impuse de SUA şi este de importanţă vitală pentru reducerea valorii facturilor cu utilităţile publice în Ungaria, va rămâne în vigoare - a explicat Viktor Orbán, marţi, în emisiunea Bilanţ (Mérleg) care l-a avut ca amfitrion pe Egon Rónai şi a fost difuzată pe canalul YouTube al televiziunii comerciale ATV din Ungaria. A fost primul interviu dat în ultimii 15 ani postului de televiziune critic la adresa guvernului.

Răspunzând la întrebarea referitoare la discursul confuz privind durata derogării americane de la sancţiuni, şeful guvernului a spus că preşedintele american l-a ascultat şi a reacţionat astfel: „înţeleg, voi acorda” scutirea. Ceea ce înseamnă că „atâta timp cât el este preşedinte acolo, iar eu prim-ministru, acest acord va rămâne în vigoare. Când condiţiile se vor schimba, va trebui renegociat” – a precizat el, adăugând: dacă nu se vor schimba condiţiile timp de douăzeci de ani, atunci acordul va dura douăzeci de ani.

Viktor Orbán a precizat că nu a oferit nimic în schimbul acordului, deoarece nu a vrut să încheie o afacere. Afacerile nu înseamnă doar interese, ci şi încredere, loialitate şi parteneriate pe termen lung, iar preşedintele american a socotit că din acest motiv nu cere nimic în schimb – a mai spus el.

Totodată – a continuat premierul -, în cazul preşedintelui american nu există situaţii de genul „cădem de acord în prealabil, iar ulterior pretindem că înţelegerea se încheie acum”, deoarece lasă totul deschis până în ultima clipă. M-am dus acolo pentru ca el să decidă cu caracter definitiv această chestiune atunci, când a consideră că este bine pentru el, dar între timp să fie bine şi pentru noi – a punctat el.

Prim-ministrul a fost întrebat şi despre comunicatul oficial al Departamentului de Stat al SUA potrivit căruia Ungaria achiziţionează centrale electrice, combustibil nuclear, GNL şi echipamente militare din Statele Unite în valoare totală de 7000 de miliarde de forinţi (aproape 21 de miliarde de dolari). El a spus că această sumă trebuie înţeleasă mai degrabă ca fiind „între… şi între…”, deoarece nu există o sumă fixă specificată, ci doar domenii în care s-a demarat cooperarea, iar cooperarea va avea consecinţe financiare. El a indicat, de asemenea, că acest pachet nu include efectuarea de investiţii americane în Ungaria.

În formularea lui Viktor Orbán: „indiferent ce scrie Departamentul de Stat al SUA”, Statele Unite au un sistem prezidenţial, astfel încât Departamentul de Stat sau orice alt minister se ocupă de implementarea tehnică a politicilor. „Prin urmare, important este ceea ce spune preşedintele, nu ce se scrie” – a remarcat el.

Fiind întrebat dacă guvernul maghiar funcţionează în acelaşi mod, el a răspuns: nicidecum, deoarece Ungaria are un sistem parlamentar şi nu unul prezidenţial.

În ceea ce priveşte scutul financiar american, premierul a spus: „vom apela la el, când vom dori acest lucru” şi „în forma în care vrem”. Şeful guvernului maghiar a semnalat: a convenit cu preşedintele că în cazul în care Ungaria va avea dificultăţi financiare de orice natură, guvernul maghiar va putea recurge la oricare instrument de care va avea nevoie. Ungaria nu se va putea afla într-o situaţie financiară care să provoace dificultăţi economiei maghiare; deoarece, în acest caz, Statele Unite şi preşedintele său vor sta alături de Ungaria şi o vor ajuta – a precizat el.

Referitor la existenţa unei sume limită, a relatat că nu există şi că, în opinia sa, suma necesară pentru a asigura stabilitatea economică ar putea fi de 10-20 de miliarde de dolari sau de euro.

Viktor Orbán a apreciat că, în prezent, Bruxelles-ul tratează Ungaria cu ostilitate, ca pe o ţară ce reprezintă un obstacol în privinţa realizării obiectivelor sale. Relaţiile rele ale Ungariei cu Bruxelles-ul sporesc vulnerabilitatea sa financiară, dar relaţiile sale bune cu Statele Unite o diminuează – a adăugat el.

A mai anunţat că Ungaria va achiziţiona anual 400 de milioane de metri cubi de gaze naturale din Statele Unite, timp de cinci ani; precum şi combustibil nuclear american, fiindcă este mai bine să aibă o centrală nucleară care poate utiliza mai multe tipuri de combustibil. În plus, va achiziţiona şi tehnologie americană de depozitare a combustibilului nuclear uzat, pentru că este mai bună decât tehnologia actuală – a spus el.

