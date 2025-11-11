Viktor Orbán: Chiar dacă Ungaria este exceptată de la sancţiunile americane, Bruxelles-ul va interzice oricum importurile de energie din Rusia

Budapesta, marţi, 11 noiembrie 2025 (MTI) – Chiar dacă Ungaria este exceptată de la sancţiunile impuse de Statele Unite, Bruxelles-ul va interzice oricum, din anul 2027, importurile de energie din Rusia în Europa – a scris, marţi dimineaţă, pe Facebook, premierul Viktor Orbán.

„În politică există momente rare în care nu are rost să te îndoieşti sau să te cerţi. Când binele este atât de evident, este greu să-l vezi altfel. Aşa a fost şi întâlnirea noastră de la Washington. Acordurile pe care le-am încheiat cu preşedintele Trump servesc binelui fiecărui cetăţean din Ungaria. Am apărat plafonarea preţurilor la utilităţi, nu am permis scumpirea carburanţilor şi am deschis noi perspective pentru economia ungară. Indiferent dacă eşti de stânga sau de dreapta, este clar că toate acestea sunt în avantajul Ungariei şi al familiilor maghiare” – a scris şeful guvernului. Acesta a mai adăugat că, totuşi, „sunt unii care caută nod în papură”.

Cei de la Bruxelles au reacţionat imediat. Au anunţat că, degeaba este Ungaria exceptată de la sancţiunile americane, ei vor interzice oricum, din anul 2027, importurile de energie din Rusia în Europa. Ei vor să continue războiul şi sancţiunile. Nu e chiar aşa! Şi noi vom avea câteva cuvinte de spus în această privinţă – a subliniat Viktor Orbán.