Ministru ungar: Ministerele apărării din Ungaria şi Liban au semnat un acord de cooperare

Budapesta, marţi, 11 noiembrie 2025 (MTI) - Ministerele apărării din Ungaria şi Liban au semnat un acord de cooperare – a anunţat marţi ministrul apărării pe pagina sa de socializare.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare, Kristóf Szalay-Bobrovniczky a afirmat că securitatea Libanului are o importanţă crucială pentru securitatea întregului Orient Mijlociu.

Iar Securitatea Orientului Mijlociu este foarte importantă pentru unguri, deoarece migraţia ilegală şi terorismul reprezintă pentru Ungaria şi Europa ameninţări care trebuie abordate neapărat – a adăugat el.

Ministrul a mai spus că Ungaria este de mult timp un actor activ în regiune, având încă din 2006 trupe de menţinere a păcii în sudul Libanului, în cadrul forţelor ONU.

„Am discutat şi despre acest aspect cu colegul meu, ministrul apărării. Relaţiile diplomatice între Liban şi Ungaria au fost stabilite cu 60 de ani în urmă, ceea ce ne-a oferit o bună ocazie pentru semnarea unui acord de cooperare între cele două ministere ale apărării, pe baza căruia putem continua să contribuim la stabilitatea acestei ţări, care este foarte importantă pentru regiune” – a declarat Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Ministrul a adăugat: după dialogul politic cu ministrul apărării, el şi şeful statului major vor discuta chestiuni legate de cooperarea militară bilaterală.

„Pacea necesită forţă, continuăm munca” – a declarat Kristóf Szalay-Bobrovniczky.