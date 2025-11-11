În Ungaria a crescut producţia internă de gaze naturale şi ţiţei

Budapesta, marţi, 11 noiembrie 2025 (MTI) – În Ungaria producţia internă de gaze naturale şi ţiţei a continuat să crească, în primele trei trimestre ale acestui an fiind extrase cantităţi mai mari de hidrocarburi decât în perioada ianuarie-septembrie a anului trecut. În cazul ţiţeiului, anul 2024 a adus un record al ultimelor două decenii, iar potrivit evoluţiei actuale, 2025 ar putea deveni cel mai bun an din secol – se arată într-un comunicat comun remis, marţi, de Ministerul Energiei din Ungaria (ME) şi Autoritatea pentru Supravegherea Activităţilor Reglementate (SZTFH).

În primele trei trimestre din anul 2025, extracţia de hidrocarburi din Ungaria a înregistrat din nou o creştere semnificativă, mai ales în ceea ce priveşte ţiţeiul. Producţia de peste 867 000 de tone este cu peste 12% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar cantităţile provenite din perimetrele concesionate au fost cu aproape 30% mai ridicate. În zonele Drávapalkonya şi Dány producţia s-a majorat de circa 1,5 ori, iar la Bázakerettye a început o activitate extractivă semnificativă.

Din zăcămintele interne s-au extras, până la sfârşitul celui de-al treilea trimestru, aproape 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă o creştere de 2,7% faţă de anul trecut. Această evoluţie se datorează şi noilor reglementări privind redevenţele miniere introduse la începutul anului 2025. Producţia de gaze din surse neconvenţionale aproape s-a dublat comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2024 – se precizează în comunicat.

Potrivit celor două instituţii, pe baza datelor din primele nouă luni, rezultatele anuale vor depăşi nivelul înregistrat în anul 2024. În acel an, extracţia de ţiţei a depăşit, pentru prima dată după 20 de ani, pragul de 1 milion de tone, iar producţia de gaze naturale a fost de aproximativ 1,9 miliarde de metri cubi.

Gábor Czepek, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei din Ungaria, a declarat, potrivit documentului, că „Producţia internă de gaze naturale din anul 2024 a acoperit peste o cincime din consumul anual şi aproape două treimi din necesarul gospodăriilor. Continuăm pe acest drum: în urma licitaţiilor de concesiune finalizate cu succes, în acest an au început activităţi de explorare în şase locaţii. În lunile următoare vom anunţa noi perimetre concesionate, pentru a ne consolida capacităţile de autosuficienţă energetică. Reducerea dependenţei de importuri contribuie direct la securitatea energetică a consumatorilor maghiari”.