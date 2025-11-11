Guvernul Ungariei a lansat apelul la proiecte pentru programul "Bazinul Carpatic în consolidare"

Budapesta, marţi, 11 noiembrie 2025 (MTI) - A fost lansat apelul la proiecte pentru programul "Bazinul Carpatic în consolidare", ediţia 2026, proiectele pot fi depuse începând cu 13 noiembrie – a declarat marţi Lőrinc Nacsa, secretar de stat pentru politică naţională, în cadrul unei conferinţe de presă la Budapesta.

Lőrinc Nacsa a informat: bugetul programului va fi de 1,5 miliarde de forinţi (3,88 milioane de euro), pot fi depuse – până în 4 decembrie – proiecte pentru sume cuprinse între 500 de mii şi 2 milioane de forinţi (1,3–5,2 mii de euro), exclusiv pe cale electronică.

Apelul la proiecte este disponibil pe site-urile bgazrt.hu şi kulhonimagyarok.hu, iar perioada de implementare este anul calendaristic următor – a precizat el.

Apelul la proiecte publicat acum are ca scop sprijinirea funcţionării, dezvoltării, achiziţionării de echipamente, precum şi realizarea de programe şi evenimente de către organizaţiile care desfăşoară activităţi relevante pentru coeziunea comunităţii maghiare şi prosperitatea acesteia pe pământul natal, prin susţinerea unor proiecte cererilor de înaltă calitate care reflectă aceste obiective – a explicat secretarul de stat.

Proiectele pot fi depuse de organizaţii civile, companii non-profit, alte organizaţii non-profit, persoane juridice ecleziastice, biserici care îşi desfăşoară activitatea dincolo de graniţă, persoane juridice religioase, precum şi biserici de peste hotare, persoane juridice din cadrul bisericilor şi instituţiile acestora angajate în activităţi religioase, educaţionale, de protecţie a copilului, culturale sau sociale, înregistrate cu cel puţin doi ani mai devreme în Slovacia, România, Serbia, Croaţia, Slovenia şi Ucraina (cu excepţia organizaţiilor diasporei din afara regiunii Transcarpatia).

Lőrinc Nacsa a mai menţionat: Secretariatul de Stat pentru Politică Naţională publică apeluri la proiecte cu scopul sprijinirii comunităţilor maghiare de peste hotare începând din 2011. Obiectivul acestor apeluri este să ajute comunităţile maghiare din alte ţări pentru a se menţine şi pentru a prospera pe pământul lor natal.

El a subliniat, de asemenea, că suma totală anuală a fondurilor guvernamentale alocate pentru obiective de politică naţională a crescut în ultimii 15 ani de zece ori; începând din 2010, aceste fonduri au contribuit la funcţionarea durabilă a 6 500 de instituţii şi organizaţii maghiare care operează în Bazinul Carpatic şi în diaspora, respectiv la implementarea a 9 600 de investiţii în afara Ungariei. În cadrul apelurilor deschise a fost sprijinită realizarea unui număr total de 32 000 de activităţi, dintre care 30 000 în Bazinul Carpatic.

El a menţionat că anul acesta aproape 2 000 de solicitanţi selectaţi au primit sprijin în cadrul programului.

Lőrinc Nacsa a declarat: ne aflăm într-o situaţie de criză, războiul sufocă economia europeană, dar chiar şi într-un moment ca acesta trebuie spus că sprijinirea maghiarilor de peste hotare este un obiectiv strategic naţional şi că guvernul nu va face compromisuri în această privinţă în niciun caz.

„Dacă comunităţile şi grupurile noastre naţionale devin mai puternice”, atunci întreaga naţiune maghiară va deveni mai puternică – a subliniat el, adăugând că nu poate fi vorba de niciun compromis în ceea ce priveşte sprijinirea maghiarilor din Transcarpatia.