Secretar de stat ungar: Sprijinul acordat maghiarilor din afara graniţelor Ungariei nu depinde de circumstanţe externe

Budapesta, luni, 10 noiembrie 2025 (MTI) – Sprijinul acordat maghiarilor din afara graniţelor Ungariei nu depinde de circumstanţe externe, astfel că, nici măcar în situaţia dificilă provocată de război nu a fost nevoie să fie suspendat vreun program sau tip de sprijin – a declarat, luni, la Budapesta, Lőrinc Nacsa, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, în cadrul şedinţei Comisiei parlamentare pentru coeziune naţională.

Lőrinc Nacsa a subliniat că unul dintre factorii esenţiali pentru păstrarea comunităţilor maghiare din afara graniţelor este existenţa unui sistem instituţional maghiar puternic. În ultimii 15 ani, Guvernul ungar a sprijinit funcţionarea a peste 6 500 de organizaţii şi instituţii maghiare din Bazinul Carpatic şi din diaspora.

Potrivit secretarului de stat, principalele instrumente pentru păstrarea identităţii şi asigurarea prosperităţii pe pământul natal sunt educaţia de calitate în limba maghiară, protejarea culturii şi a bisericilor maghiare, precum şi investiţiile economice.

Printre programele de sprijin, acesta a menţionat iniţiativa „Limba maghiară pe pământ natal”, pentru care anul acesta au fost depuse mai multe cereri decât anul trecut – fapt ce arată creşterea numărului de elevi care frecventează instituţii de învăţământ în limba maghiară dincolo de hotare. De asemenea, a amintit şi programul de dezvoltare a grădiniţelor din Bazinul Carpatic, prin care au fost construite 158 de noi grădiniţe şi creşe şi au fost renovate 727 de instituţii existente.

Adevărata coeziune naţională devine realitate atunci când se manifestă şi în viaţa de zi cu zi – a afirmat Lőrinc Nacsa, referindu-se la programul „Fără frontiere”, datorită căruia, în ultimii ani, aproximativ 600 000 de elevi din Ungaria au putut vizita, cu sprijinul Guvernului, diferite regiuni locuite de maghiari din afara graniţelor Ungariei. Anul acesta, se estimează că încă 50 000 de elevi vor participa la program.

Secretarul de stat a vorbit şi despre programul „Generaţia viitorului”, lansat în acest an, prin care sunt sprijinite comunităţile de tineri maghiari din afara graniţelor: în prima etapă, cu un buget de 500 de milioane de forinţi (1,3 milioane euro) vor fi finanţate 712 proiecte. Totodată, a menţionat noul program de învăţare a limbii maghiare lansat în Ucraina Subcarpatică, destinat persoanelor de origine ruteană şi ucraineană, care vor fi invitate să studieze limba maghiară. Datorită acestui program, între 3 000 şi 6 000 de persoane ar putea obţine un certificat de competenţă lingvistică în limba maghiară.

Răspunzând unei întrebări adresată de un parlamentar privind comunitatea maghiară din Ucraina Subcarpatică, Lőrinc Nacsa a subliniat că, după încheierea războiului, va fi necesar să se acorde sprijin celor care, după ce s-au refugiat în Ungaria, doresc să se întoarcă înapoi în Ucraina Subcarpatică, şi că trebuie apărată cauza maghiarilor din regiune şi în forurile internaţionale.

Secretarul de stat a mai accentuat importanţa menţinerii unor relaţii economice bune şi a dezvoltării infrastructurii comune cu ţările vecine.