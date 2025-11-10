Preşedintele Băncii Naţionale a Ungariei a semnat un acord de cooperare cu preşedintele Băncii Naţionale a Coreei

Budapesta, luni, 10 noiembrie 2025 (MTI) – Mihály Varga, Preşedintele Băncii Naţionale a Ungariei (MNB), a semnat, în cadrul vizitei sale la Basel, un acord de parteneriat cu preşedintele Băncii Naţionale a Coreei de Sud. Documentul oferă posibilitatea unui schimb de cunoştinţe şi a unor cercetări comune între băncile centrale, în special în domeniul inovaţiilor financiare digitale, se arată într-un cominicat remis, luni, de MNB, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, Mihály Varga a participat şi a luat cuvântul la reuniunea Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS) de la Basel.

În discursul său, preşedintele Băncii Naţionale a Ungariei a declarat că, într-un mediu economic global caracterizat prin schimbări rapide şi incertitudine, principala sarcină a băncilor centrale rămâne atingerea stabilităţii preţurilor şi menţinerea stabilităţii financiare. Acesta a subliniat că, în gestionarea provocărilor economice actuale, cooperarea dintre băncile centrale joacă un rol esenţial, iar noul parteneriat cu Banca Naţională a Coreei se înscrie în acest spirit – se arată în comunicat.

Mihály Varga a subliniat, de asemenea, că ultimii ani au demonstrat faptul că inflaţia poate deveni cel mai important obstacol în calea unei creşteri economice sustenabile, motiv pentru care este esenţial ca băncile centrale să ancoreze aşteptările inflaţioniste. Deşi, uşoara detensionare a relaţiilor comerciale din ultimele luni a îmbunătăţit într-o oarecare măsură perspectivele economiei mondiale, prognozele de creştere ale celui mai important partener comercial al Ungariei, Germania, rămân moderate – precizează documentul.

Pieţele financiare continuă să reacţioneze sensibil la evoluţiile comerciale şi geopolitice, se observă o fragmentare tot mai accentuată a lanţurilor internaţionale de aprovizionare, o creştere continuă a preţurilor mondiale la produsele alimentare şi o dinamică ridicată a preţurilor în sectorul serviciilor. Toate acestea reprezintă riscuri de creştere a inflaţiei globale. „Aceştia sunt factorii care, atât în Ungaria, cât şi în regiunea noastră, justifică adoptarea unei politici monetare orientate spre stabilitate din partea băncilor centrale” – se arată în declaraţia lui Mihály Varga, citată în comunicat.