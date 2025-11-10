Péter Szijjártó: Militari din Ungaria participă la cea mai periculoasă misiune a NATO, pentru apărarea spaţiului aerian Baltic

Budapesta, luni, 10 noiembrie 2025 (MTI) – Ungaria participă pentru a patra oară la cea mai periculoasă misiune a NATO, apărarea comună a spaţiului aerian baltic, unde există zilnic riscul unei confruntări directe cu Rusia – a declarat, luni, la Şiauliai, în Lituania, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului remis de MAE Ungar.

În discursul rostit în faţa militarilor maghiari care iau parte la operaţiunea de poliţie aeriană din statele baltice, ministrul a subliniat că în regiunea baltică riscul unei confruntări directe între NATO şi Rusia este cel mai mare, aici responsabilitatea este cea mai ridicată, iar situaţia, cea mai fragilă. O greşeală, o decizie greşită sau o neînţelegere ar putea avea efecte devastatoare asupra întregii lumi – a avertizat acesta.

„Noi, ungurii, suntem capabili să ne apărăm pe noi înşine şi să ne apărăm aliaţii fără să escaladăm tensiunile şi fără să împingem naţiunea noastră şi alianţa noastră împreună cu ea într-un război”, a declarat Péter Szijjártó.

Ministrul a amintit că Ungaria participă pentru a patra oară – după anii 2015, 2019 şi 2022 – la apărarea spaţiului aerian al aliaţilor din regiune.

„Suntem mândri că nu suntem doar membri ai celei mai puternice alianţe de apărare din istoria lumii – ceea ce, de altfel, ar fi deja o contribuţie importantă – ci, ţinând cont de dimensiunea ţării noastre şi în general, de capacităţile noastre, contribuim mult peste aceste proporţii la securitatea comună a NATO”, a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a amintit că, după izbucnirea războiului din Ucraina, statele membre NATO au fost de acord asupra a două aspecte esenţiale: primul, că Alianţa Nord-Atlantică nu este parte în acest conflict armat, iar al doilea, că trebuie făcut absolut totul pentru a evita o confruntare directă cu Rusia.

„Pentru noi, NATO a fost şi va rămâne o alianţă defensivă, nu una ofensivă. Ne bucurăm că pe durata celor 19 alerte, a aproape 300 de decolări şi a peste 300 de ore de zbor, dumneavoastră aţi reprezentat această poziţie şi acest scop iniţial al fondatorilor”, a subliniat Péter Szijjártó.

Politicianul a anunţat, de asemenea, că Forţele Aeriene ale Ungariei vor reveni în ţările baltice în anul 2028.