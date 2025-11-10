Directorul de comunicare al Fidesz–KDNP: Zelenski ameninţă Ungaria

Budapesta, luni, 10 noiembrie 2025 (MTI) – Zelenski ameninţă Ungaria – a declarat Directorul de comunicare al Fidesz–KDNP, Tamás Menczer, într-o postare publicată, luni, pe pagina sa de Facebook.

Tamás Menczer a distribuit şi un videoclip în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă: „Vom găsi cu orice preţ o soluţie pentru ca în Ungaria să nu mai fie ţiţei rusesc”.

Potrivit Directorului de comunicare, acest lucru înseamnă că „Bruxelles-ul şi Zelenski vor să distrugă acordul Trump–Orbán”.

„Viktor Orbán a obţinut la Washington ca preţurile la energie să rămână cele mai scăzute din întreaga Europă. Acest lucru nu este pe placul Bruxelles-ului şi nici al lui Zelenski. Vor să distrugă şi să submineze acordul” – a scris politicianul.

Acesta a adăugat că, dacă vor reuşi, „va veni benzina la preţul de 1000 de forinţi (13,15 lei) şi facturile la utilităţi de trei ori mai mari”.

Potrivit lui Tamás Menczer, trebuie să se ţină cont de faptul că, după acordul Trump–Orbán, atacurile din partea Bruxelles-ului şi a Ucrainei vor fi brutale şi continue.

„Acest lucru este confirmat chiar de ameninţarea imediată a lui Zelenski” – a subliniat politicianul.

„Indiferent cât vor încerca, pentru noi, Ungaria este pe primul loc şi vom apăra cu toată forţa rezultatele acordului Trump-Orbán, reducerea facturilor la utilităţi şi cele mai scăzute preţuri la energie din Europa. Nu vom permite ca Ungaria să fie distrusă pentru Ucraina” – a mai notat Tamás Menczer.