Viktor Orbán: Ungaria a obţinut scutirea totală de sancţiuni (Partea 1)

Budapesta, sâmbătă, 8 noiembrie 2025 (MTI) – Am reuşit să apărăm reducerea cheltuielilor la utilităţi, iar Ungaria va beneficia de scutire completă de sancţiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream şi Prietenia – a anunţat premierul Viktor Orbán după discuţiile purtate cu preşedintele american Donald Trump, vineri, la Washington.

Am organizat o zi maghiară la Washington – a început Viktor Orbán într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, transmisă în direct pe canalul de actualităţi M1. Premierul a reamintit telespectatorilor că a avut loc nu numai o întâlnire la nivel înalt între prim-ministru şi preşedinte, dar şi discuţii ministeriale bilaterale, printre altele cu participarea miniştrilor economiei, apărării şi a celui responsabil pentru inovare şi cultură.

El a subliniat: preşedintele Statelor Unite şi-a exprimat aprecierea faţă de Ungaria şi a transmis urări de bine cetăţenilor acesteia. El a menţionat că Donald Trump nu consideră Ungaria doar o ţară îndepărtată, ci una ai cărei cetăţeni au adus multă glorie şi multe succese Statelor Unite. Expresia stimei sale nu este doar o curtoazie diplomatică, ci mai mult decât atât, are o substanţă reală şi am simţit că este o expresie sinceră de prietenie şi recunoaştere faţă de Ungaria – a explicat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a descris discuţiile bilaterale astfel: liderii celor două state aliate au purtat discuţii şi nu au identificat nicio problemă semnificativă asupra căreia opiniile celor două state să difere sau să fie în conflict.

Nu există diferenţe strategice sau conflicte între interesele celor două ţări, dar există multe puncte de acord şi au existat, de asemenea, probleme care au trebuit rezolvate – a adăugat el.

Prim-ministrul a declarat: reducerea cheltuielilor la utilităţi a fost apărată cu succes şi că Ungaria va avea în continuare cele mai mici preţuri la energie din Europa. „Am creat toate condiţiile necesare pentru acest lucru, ceea ce înseamnă, mai precis, că am obţinut o scutire completă de sancţiuni în cazul conductelor Turkish Stream şi Prietenia” – a afirmat el, adăugând că nu există sancţiuni care să restricţioneze sau să scumpească aprovizionarea Ungariei din aceste surse.

„Este vorba de o scutire generală, fără limită de timp” – a subliniat Viktor Orbán.

Răspunzând la o întrebare referitoare la scutirea de sancţiuni pentru petrolul şi gazul natural rusesc, Viktor Orbán a spus: problema a fost analizată şi s-a ajuns la concluzia că situaţia Ungariei este semnificativ diferită de cea a altor ţări europene. Nu este posibil să se menţină securitatea aprovizionării cu energie a ţării şi să se furnizeze energie la preţuri accesibile familiilor şi întreprinderilor ungare dacă sancţiunile continuă să fie impuse asupra celor două „conducte cheie” – a spus el.

Premierul a subliniat că acesta este motivul pentru care i-au cerut lui Donald Trump să ridice aceste sancţiuni. Am solicitat ca două conducte să fie scutite de toate sancţiunile, cea care transportă gaz din sud şi cealaltă care transportă petrol din est, iar preşedintele a decis că aceste sancţiuni nu se vor aplica celor două conducte – a relatat prim-ministrul.

Întrebat de jurnaliştii despre pericolul care a fost evitat, prim-ministrul a răspuns: atunci când au sosit la Washington, „eram încă într-o situaţie foarte dificilă, eram în apă până la gât, sau poate chiar mai rău. Acum am ieşit din această situaţie.”

El a reamintit că Statele Unite au anunţat recent un sistem de sancţiuni care se aplică în general energiei ruseşti, indiferent de efectul acestora asupra ţărilor afectate. În cuvintele sale, acest sistem general de sancţiuni ar fi pus Ungaria la pământ. El a subliniat că, de la sfârşitul lunii noiembrie, fiecare gospodărie ungară ar fi plătit de două ori şi jumătate, sau poate de trei ori mai mult pentru utilităţi decât în octombrie sau în noiembrie.

El a adăugat: „eram între ciocan şi nicovală, aveam deja laţul în jurul gâtului şi trebuia să ieşim din această situaţie”, ceea ce s-a şi întâmplat. El a subliniat că acest lucru se datorează în principal lui Péter Szijjártó, deoarece pregătirea deciziei finale a fost în mâinile sale, având argumente convingătoare cu care preşedintele american a putut fi de acord.

Răspunzând la o întrebare, premierul a clarificat: există un regim de sancţiuni american şi unul bruxellez privind sistemele de aprovizionare cu energie. Ca urmare a negocierilor de acum, Ungaria a scăpat sistemul american de sancţiuni, însă lupta împotriva sistemului european de sancţiuni este „un alt meci” care trebuie susţinut la Bruxelles şi care ar putea avea loc în decembrie – a adăugat el.

Viktor Orbán a anunţat, de asemenea, că s-a ajuns la un acord cu partea americană privind cooperarea în domeniul nuclear. S-a ajuns la un acord şi în cazul problemei Paks 2: sancţiunile introduse de administraţia Biden vor fi ridicate şi nu vor exista obiecţii americane faţă de construcţia centralei Paks 2 – a precizat el.