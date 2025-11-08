Viktor Orbán: Am reuşit să apărăm reducerea cheltuielilor la utilităţi, Ungaria a obţinut scutirea totală de sancţiuni (Partea a 2-a)

Premierul a anunţat: compania Westinghouse se va implica în industria energiei nucleare din Ungaria, ceea ce reprezintă o noutate, întrucât americanii nu au participat niciodată în acest sector până acum. El a explicat că, în prima fază, se va cumpăra combustibil de la compania americană.

El a menţionat, de asemenea, că au convenit să introducă tehnologia americană în Ungaria şi să pregătească terenul pentru centralele nucleare de mici dimensiuni. În acest scop, parlamentul va trebui să modifice câteva legi în cursul săptămânii viitoare – a semnalat el.

Ungaria va primi, de asemenea, o tehnologie americană mai bună şi mai modernă decât cea pe care o foloseşte în prezent, ceea ce îi va permite depozitarea combustibilul uzat în condiţii de siguranţă.

În cadrul conferinţei de presă de la Washington, prim-ministrul ungar a spus, de asemenea, că Ungaria poate conta pe Statele Unite pentru menţinerea şi consolidarea stabilităţii financiare a Ungariei, motiv pentru care vor fi dezvoltate noi forme de cooperare financiară americano-ungară.

El a anunţat că Ungaria va beneficia de noi investiţii americane, menţionând că, în prezent, există aproximativ 1400 de companii americane care operează în Ungaria, cu un număr de angajaţi de aproximativ 100 000 de persoane. Viktor Orbán a arătat: noile investiţii sunt importante deoarece, pe lângă faptul că creează noi locuri de muncă, acestea vor ridica şi mai mult nivelul tehnic al economiei ungare. Prim-ministrul a indicat: au fost încheiate acorduri în domeniul industriei militare şi al celei spaţiale, dintre acestea primul îi oferă Ungariei accesul la arme de apărare de ultimă generaţie.

Viktor Orbán a declarat, de asemenea, că atât guvernul american, cât şi cel ungar sunt hotărâte să-şi continue eforturile pentru instaurarea păcii. Întâlnirea de la Budapesta este pe ordinea de zi, dar deocamdată nu se ştie când va putea avea loc acest eveniment menit să pună capăt conflictului din Ucraina – a spus el, adăugând că Ungaria îşi recomandă în mod expres capacităţile de a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Întrebat despre şansele păcii, Viktor Orbán a spus: în Ungaria este evident pentru aproape toată lumea că Ucraina nu poate învinge Rusia în război, însă în SUA şi în marile ţări europene întrebarea se pune ca şi cum câştigarea războiului ar fi o chestiune deschisă. „Nu pot decât să repet ceea ce i-am spus astăzi preşedintelui american, dacă ucrainenii pot câştiga: miracole există!” – a remarcat el.

Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior a răspuns la o ştire din presă referitoare la acordul în domeniul energetic, afirmând: în perioada următoare, nevoile energetice ale economiei ungare vor creşte, capacităţile nucleare ale Ungariei vor creşte şi ele, prin urmare, pe lângă relaţiile de aprovizionare existente, vor fi necesare şi noi elemente combustibile. El a subliniat că elementele combustibile americane vor fi achiziţionate cu menţinerea relaţiilor de aprovizionare existente.

În privinţa centralelor electrice modulare de mici dimensiuni, Péter Szijjártó a spus: suma investiţiei va depinde de numărul final al centralelor care vor fi construite. Economia ungară bate în mod constant recorduri de investiţii, în Ungaria se construiesc fabrici uriaşe, se creează mii şi zeci de mii de noi locuri de muncă, iar noile centrale electrice vor putea fi folosite pentru a le furniza energie electrică – a spus ministrul. Suma de douăzeci de miliarde de dolari este corectă dacă ea se referă la aproximativ 10–12 centrale electrice – a precizat el.

Péter Szijjártó a precizat, de asemenea, că costul tehnologiei de stocare a elementelor combustibile nucleare este estimat între 100 şi 200 de milioane de dolari.

În continuare, el a menţionat că va avea loc o diversificare şi în cazul gazului lichefiat, adică „vom adăuga” noi surse de aprovizionare cu gaz la cele existente în prezent.

Referindu-se la negocierile din domeniul industriei spaţiale care au avut loc în cursul zilei, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior a declarat: au avut loc discuţii cu liderii firmei Voyager Technologies care doreşte să lanseze prima staţie spaţială comercială din lume până în 2029. El a indicat: la construirea staţiei spaţiale contribuie şi companii ungare din industria spaţială, prin urmare firma americană investeşte în Ungaria, părţile cooperează în domeniul formării profesionale legate de misiunea spaţială, iar experimentele în spaţiu şi monitorizarea acestora vor fi efectuate în comun. Péter Szijjártó a menţionat că doi astronauţi maghiari au fost instruiţi pentru misiunea de succes din acest an şi că „ar fi o imensă oportunitate ratată” să nu se trimită în spaţiu şi celălalt astronaut pregătit.

Răspunzând la o întrebare, Viktor Orbán a considerat că acordul vamal încheiat între Uniunea Europeană şi Statele Unite este un lucru de nivel scăzut, ruşinos şi dezastruos. El a spus că Budapesta şi alte câteva capitale europene importante ar fi putut prezenta propuneri mult mai bune şi ar fi putut obţine un acord mai avantajos decât cel negociat de birocraţia de la Bruxelles. Coordonarea intereselor necesită un anumit efort intelectual şi politic, iar în această privinţă Europa nu are o prestaţie bună – a opinat premierul.

El a subliniat: i-a spus clar preşedintelui american că nu va cere niciodată ajutor din exterior pentru a soluţiona disputele din cadrul Uniunii Europene. Suntem suficient de puternici, poziţiile noastre sunt suficient de bune şi avem la dispoziţie instrumente suficiente pentru a câştiga aceste bătălii prin propria noastră forţă naţională – a adăugat el.