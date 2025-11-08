Donald Trump: Viktor Orbán este un lider remarcabil şi puternic

Budapesta, sâmbătă, 8 noiembrie 2025 (MTI) - Preşedintele SUA l-a descris pe Viktor Orbán ca fiind un lider remarcabil şi puternic, răspunzând la întrebările jurnaliştilor vineri, la Washington, înainte de începerea convorbirii sale cu prim-ministrul ungar.

La începutul întâlnirii care a avut loc la Casa Albă, Donald Trump a declarat că îl apreciază şi îl respectă pe Viktor Orbán, care conduce bine Ungaria, şi că este convins că acesta va avea succes la următoarele alegeri, cu ocazia cărora îl va susţine. El a adăugat: în Europa, toată lumea îl respectă pe prim-ministrul ungar.

Ţările europene au comis greşeli grave în materie de imigraţie, cu excepţia lui Viktor Orbán, care are o „abordare foarte strictă” faţă de migraţie şi de la care celelalte state europene ar putea învăţa – a spus preşedintele american, subliniind că Ungaria face o treabă foarte bună în domeniul imigraţiei, dovadă fiind rata scăzută a criminalităţii, în timp ce în alte ţări criminalitatea este în creştere. Din acest motiv, mulţi îl invidiază pe premierul ungar – a evidenţiat preşedintele. Mulţi lideri europeni nu sunt de acord în mod deschis cu Orbán, „dar, în realitate, îl respectă şi recunosc că are dreptate” – a spus el. Totodată el a criticat faptul că Europa „încearcă să impună” politicile sale guvernului ungar, deşi prim-ministrul are dreptate.

Preşedintele a adăugat: aceştia greşesc, deoarece inundă toată Europa cu migranţi. Eu le spun mereu liderilor că trebuie să oprească acest lucru, deoarece, în caz contrar, Europa nu va mai exista – a remarcat preşedintele american. Gândiţi-vă doar unde ar fi aceste ţări, cât de mult ar fi avansat, dacă nu ar exista o criminalitate atât de gravă din cauza migraţiei? Iar în acest caz, invazia nu trebuie doar oprită, ci şi inversată – a subliniat el.

Donald Trump a spus despre războiul ruso-ucrainean că nu ar fi izbucnit dacă el ar fi fost preşedinte la acea vreme, el doar a „moştenit” acest război care, în opinia sa, se va încheia „într-un viitor nu prea îndepărtat”. În această privinţă suntem de acord – a adăugat el mai târziu.

Preşedintele american a confirmat, de asemenea, că ar dori să organizeze o conferinţă de pace la Budapesta, dar nu acum, deoarece consideră că „nu s-ar întâmpla nimic semnificativ”. El a accentuat că ambele părţi suferă pierderi semnificative, mii de oameni mor în fiecare săptămână în acest război.

El a afirmat că Viktor Orbán „îl cunoaşte bine pe Putin şi îl înţelege perfect”.

Donald Trump a abordat şi subiectul energiei. El a spus că se analizează situaţia Ungariei, deoarece sunt conştienţi că nu este uşor să obţină petrol şi gaze. Ungaria nu are port maritim – a reamintit preşedintele.

El a adăugat că mai multe ţări europene cumpără petrol şi gaze naturale din Rusia de ani de zile cu ajutorul Statelor Unite, lucru pe care l-a calificat drept „foarte jenant”.

Donald Trump a apreciat relaţiile Ungariei cu Statele Unite. „Din punct de vedere economic, Ungaria este o ţară mare, schimburile comerciale între noi se ridică la miliarde” – a subliniat el, adăugând că, de când a devenit din nou preşedinte al Statelor Unite, relaţiile dintre cele două ţări au fost exemplare. El a explicat: sub guvernul anterior, nu existau relaţii între Statele Unite şi Ungaria, în ciuda faptului că se desfăşurau schimburi comerciale de mai multe miliarde. Şi de ce s-a renunţat la acestea? Ei au renunţat încă şi la multe altele – a remarcat Donald Trump, adăugând că ţara era prost condusă. El a mai adăugat: dacă nu ar fi câştigat alegerile, Statele Unite ar fi devenit de nerecunoscut.

El a mai spus că, în politica internă americană, consideră că problema energiei este al doilea subiect ca importanţă după inflaţie, obiectivul său fiind stabilizarea preţului benzinei în Statele Unite la aproximativ doi dolari. El a subliniat: când energia este mai ieftină, „totul o urmează”, şi a subliniat că, în timpul preşedinţiei sale, preţurile au scăzut deja semnificativ, printre care preţurile energiei s-au redus cu 30-40%. El a spus că, în timpul administraţiei sale, a reuşit să redreseze economia, pe care a moştenit-o cu „o inflaţie record”.

În ceea ce priveşte dezvoltările tehnologice, Trump a spus că Statele Unite au depăşit China şi restul lumii în domeniul inteligenţei artificiale (IA). Pentru investiţiile în IA se construiesc noi centrale electrice cu autorizare accelerată – a precizat el.

Răspunzând la o întrebare, preşedintele SUA a confirmat că forţele americane vor rămâne în România. Ministrul apărării, Pete Hegseth a adăugat că, în schimb, sistemul de rotaţie a trupelor se va modifica.