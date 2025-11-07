Viktor Orbán: Dacă relaţiile americano-maghiare au cunoscut vreodată o epocă de glorie, aceea este acum (Partea II)

În privinţa politicii europene, principala întrebare - la care trebuie găsit un răspuns în următoarele şase luni - se referă la maniera în care se poate ieşi din fundătura reprezentată de actuala politică a Bruxelles-ului faţă de Ucraina - a punctat Viktor Orbán.

El a precizat că europenii cred în deznodarea pe câmpul de luptă a războiului şi în posibilitatea obligării Rusiei (presupuse) învinse la plata despăgubirilor, dar nu au elaborat un scenariu pentru cazul în care lucrurile se vor întâmpla diferit.

Premierul a adăugat că viziunea Bruxelles-ului „judecată cu minte maghiară, este foarte departe de realitate; (…) este o iluzie în care nicio persoană serioasă nu are voie să se complacă”.

Se pune întrebarea dacă Ucraina se va putea susţine financiar ca stat după terminarea războiului – a afirmat premierul – remarcând că răspunsul la această întrebare este în prezent mai degrabă pesimist, decât încurajator; iar conform convingerii generale, ţara vecină nu va putea rezista fără ajutor extern.

În schimb – a spus el -, ne întrebăm cine va plăti aceste lucruri; deci trebuie să găsim o soluţie care să permită Ucrainei să reziste, dar „(soluţia) să implice costuri cât mai mici posibile pentru Europa”.

Viktor Orbán a afirmat că vrea neapărat să împiedice efectuarea de noi plăţi, deoarece „şi banii maghiarilor ar fi duşi în Ucraina”. El a precizat că sumele uriaşe transferate până acum sunt nesemnificative în comparaţie cu cele care ar trebui alocate Ucrainei în următorii ani.

El a arătat că Ucraina este o ţară aflată pe picior de război şi, în plus, polemizează cu Ungaria referitor la modul în care maghiarii ar trebui să-i sprijine pe ucraineni, precum şi la aderarea Ucrainei la UE.

Viktor Orbán a explicat că ucrainenii vor o schimbare de guvern şi caută oamenii, agenţii, partidele, jurnaliştii şi alegătorii, care să îi ajute să îndeplinească acest deziderat, deoarece se aşteaptă de la un guvern prietenos cu Ucraina să apropie Ungaria de implicarea în război şi să o implice chiar în război; în plus, să acorde mai multă asistenţă Ucrainei decât actualul guvern maghiar.

Astăzi, Ungaria are un guvern pro-maghiar, care nu este prietenos cu Ucraina, fiindcă relaţiile dintre Ucraina şi actualul guvern maghiar de coloratură naţională sunt tensionate – a adăugat el.