Viktor Orbán: Dacă relaţiile americano-maghiare au cunoscut vreodată o epocă de glorie, aceea este acum (Partea I)

Budapesta, vineri, 7 noiembrie 2025 (MTI) - "Dacă relaţiile americano-maghiare au cunoscut vreodată o epocă de glorie, aceea este acum" - a afirmat premierul Viktor Orbán vineri, în cadrul emisiunii Bună dimineaţa, Ungaria! a postului public Radio Kossuth.

În interviul înregistrat, difuzat de la Washington cu câteva ore înainte de întrevederea dintre şeful guvernului maghiar şi preşedintele american Donald Trump, Viktor Orbán a precizat: dacă maghiarii au avut vreodată oportunitatea de a încheia afaceri în America, acea oportunitate s-a deschis tocmai acum; iar dacă firmele americane au arătat vreodată disponibilitate să vină în Ungaria şi să-şi încerce norocul aici, contribuind la funcţionarea economiei maghiare, ele arată această disponibilitate acum.

A accentuat: cooperarea dintre cele două ţări este excelentă, chiar şi la cel mai înalt nivel politic. Cele două guverne sunt în deplin acord în problemele păcii şi războiului, în cele ale protejării valorilor familiale şi ale imigraţiei. În formularea prim-ministrului ungar: „Este o relaţie bazată pe camaraderie, în care preşedintele american reprezintă interesele poporului american, iar eu reprezint interesele poporului maghiar”.

El a relatat că în Ungaria funcţionează 1400 de companii aflate în proprietate americană, care au creat împreună aproximativ 100000 de locuri de muncă în economia maghiară. Şapte investiţii majore în valoare de peste 100 de milioane de dolari au fost deja realizate în acest an şi – conform aşteptărilor – alte trei sau patru investiţii americane semnificative vor fi demarate în Ungaria până la finele anului – a adăugat premierul ungar. Aceste fapte sunt legate, bineînţeles, de schimbările survenite în relaţiile americano-maghiare – a remarcat el.

Şeful guvernului maghiar a accentuat că încercările la care este supusă, arată adevărata valoare a unei alianţe: când există doar pe hârtie şi se materializează doar în câteva declaraţii, nu valorează prea mult; dar cu cât mai multe bătălii au fost duse împreună, cu atât devine mai puternică şi mai valoroasă. Conform aprecierii sale, acesta este cazul actualei alianţei americano-maghiare.

Viktor Orbán a mai spus că va putea răspunde numai după întrevedere la întrebarea ce este necesar pentru a-l convinge pe preşedintele Trump că Ungaria ar trebui să fie scutită de sancţiuni.

El a adăugat că guvernul maghiar nu cere un cadou din partea americanilor, ci pur şi simplu le cere să-şi dea seama de faptul că sistemul de sancţiuni impus recent asupra resurselor de energie ruseşti pune ţările aflate într-o poziţie geografică similară cu cea a Ungariei, adică cele fără acces la mare, într-o situaţie imposibilă.

Viktor Orbán a precizat că, prin urmare, îi cere preşedintelui Trump să recunoască acest fapt şi să accepte una dintre propunerile Ungariei. „Dar nu vreau să ating acest obiectiv pe bază tranzacţională, ci pe baza raţiunii şi a discernământului său” – a accentuat el.

„Există chestiuni energetice şi alte chestiuni de natura schimburilor comerciale pe care aş dori să le negociez (…) pe bază tranzacţională, dar problemele legate de resursele de energie ruseşti nu fac parte din această categorie şi îi voi cere preşedintelui să manifeste discernământ în acest sens” – a semnalat el.

Referindu-se la războiul ruso-ucrainean, el a relevat că preşedintele american este un om al păcii; iar, în cazul lui Donald Trump, acest fapt nu reprezintă doar un obiectiv politic.

Premierul a reamintit că şeful statului american a reuşit să soluţioneze opt conflicte mai mici sau mai mari în timp de opt luni. Dar cea mai mare sarcină rămâne încă de îndeplinit: încheierea războiului ruso-ucrainean, care înseamnă o provocare majoră chiar şi pentru un preşedinte american – a punctat el.

(se va continua)