Péter Szijjártó şi Marco Rubio vor semna un acord interguvernamental în domeniul nuclear

Budapesta, vineri, 7 noiembrie 2025 (MTI) - Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, va semna un acord interguvernamental de cooperare în domeniul energiei nucleare cu colegul său american, Marco Rubio, a informat şeful diplomaţiei maghiare vineri la Washington.

Potrivit comunicatului ministerului, Péter Szijjártó a relatat că, în ultimii ani, Ungaria a doborât în şir recordurile sale anterioare în materie de investiţii, fiind ridicate sau în construcţie fabrici imense a căror funcţionare necesită cantităţi din ce în ce mai mari de energie electrică; iar această cerere poate fi satisfăcută pe termen lung într-un mod fiabil, stabil, ieftin şi prietenos cu mediul numai prin energia nucleară.

„În consecinţă, din punctul de vedere al securităţii energetice a Ungariei şi al protejării rezultatelor reducerii valorii facturilor cu utilităţile publice, este esenţial să ne mărim capacităţile de producere a energiei nucleare. Şi pentru a ne mări aceste capacităţi, avem nevoie de mai multe elemente de combustibil nuclear” – a precizat el.

„Prin urmare, menţinând relaţiile existente cu furnizorii, vom achiziţiona pentru prima dată în istoria producţiei de energie din Ungaria şi elemente de combustibil nuclear americane. În plus, este important să depozităm în condiţii de siguranţă elementele de combustibil nuclear uzat, astfel încât acestea să nu poată fi dăunătoare pentru mediu sau sănătate. Achiziţionăm, în această privinţă, cea mai modernă tehnologie americană disponibilă, care va permite depozitarea în condiţii de siguranţă a elementelor de combustibil uzat în perimetrul centralei nucleare de la Paks, fără a fi necesară transportarea acestora în altă parte” – a adăugat ministrul.

În privinţa cooperării bilaterale, el a abordat şi subiectul reactoarelor modulare mici (SMR), care vor putea aproviziona cu energie câte o zonă industrială mai mare sau un oraş mai mare.

„Deci (acoperim) aceste trei domenii acum: elementele de combustibil nuclear, depozitarea corespunzătoare a elementelor de combustibil uzat şi centralele nucleare mici. Ne-am înţeles în privinţa acestor trei aspecte şi voi semna mâine cu colegul meu, secretarul de stat Marco Rubio, un important acord interguvernamental de cooperare în domeniul energiei nucleare” – a evidenţiat diplomatul.

Péter Szijjártó a vorbit şi despre extinderea centralei nucleare de la Paks, reamintind că administraţia americană anterioară, condusă de preşedintele Joe Biden, a inclus – „din motive de răzbunare politică” – dezvoltarea respectivă pe lista sancţiunilor; iar astfel, lucrările au fost suspendate timp de luni de zile.

„Ulterior, în această vară, administraţia Trump a eliminat investiţia de la Paks de pe lista sancţiunilor. Această derogare este valabilă până în decembrie. Sper că mâine vom putea ajunge la un acord şi guvernul SUA va prelungi derogarea de la sancţiuni în cazul extinderii centralei de la Paks sau ni se va promite acest lucru. Avem motive întemeiate să fim optimişti, deoarece, dacă au acordat deja o derogare, de ce nu ar face-o din nou” – a opinat el.

Diplomatul a calificat, disponibilitatea recentă a companiilor americane de a participa la investiţia de la Paks drept o noutate, deoarece digitalizarea construcţiei de la Paks se efectuează de către un consorţiu internaţional format din trei firme: una australiană, una maghiară, iar cea de-a treia fiind compania americană IBM.

În cele din urmă, ministrul a accentuat că astăzi va avea loc a şasea întâlnire bilaterală între premierul Viktor Orbán şi preşedintele american Donald Trump.

„O chestiune foarte importantă va fi acum acordarea de către americani a unei scutiri de sancţiuni Ungariei privind achiziţionarea de ţiţei şi de gaze naturale” – a spus el.