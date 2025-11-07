Mol: Oleoductul Adria nu poate asigura securitatea energetică a regiunii

„Conform estimărilor şi ipotezelor noastre anterioare, chiar dacă firma croată Janaf ar putea livra volumul necesar la frontiera maghiară, rafinăriile noastre ar putea funcţiona doar cu o eficienţă de maxim de 80%, ţinând cont şi de faptul că randamentul producţiei variază în funcţie de tipurile de ţiţei. Cu toate acestea, dorim să scoatem în evidenţă următoarele: capacitatea generală şi capacitatea de livrare a companiei Janaf nu au fost demonstrate, precum dovedeşte şi faptul că în ziua de ieri nu a reuşit să livreze la termen cantitatea comandată. Această situaţie sporeşte şi mai mult incertitudinea cu privire la capacitatea reală a oleoductului Adria” – se arată în comunicat.
Conform documentului, compania Mol ar dori să vadă clar în această chestiune, dar Janaf nu a comunicat încă rezultatele evaluării stării segmentului croat al conductei şi nici planul său de întreţinere.
„Deocamdată, în afară de testele de capacitate contradictorii şi livrările întârziate, nu ştim nimic despre segmentul croat al conductei Adria” – a informat compania.