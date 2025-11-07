Mol: Oleoductul Adria nu poate asigura securitatea energetică a regiunii

Budapesta, vineri, 7 noiembrie 2025 (MTI) - Concluziile ştirilor apărute în presă cu privire la capacitatea conductei de ţiţei Adria nu reflectă poziţia companiei Mol. Continuăm să susţinem că securitatea aprovizionării regiunii necesită cel puţin două oeloducte fiabile şi de valoarea deplină. Conducta Adria joacă în prezent doar un rol suplimentar şi nu se află la înălţimea sarcinii - a informat vineri compania Mol agenţia maghiară de presă MTI.

„Conform estimărilor şi ipotezelor noastre anterioare, chiar dacă firma croată Janaf ar putea livra volumul necesar la frontiera maghiară, rafinăriile noastre ar putea funcţiona doar cu o eficienţă de maxim de 80%, ţinând cont şi de faptul că randamentul producţiei variază în funcţie de tipurile de ţiţei. Cu toate acestea, dorim să scoatem în evidenţă următoarele: capacitatea generală şi capacitatea de livrare a companiei Janaf nu au fost demonstrate, precum dovedeşte şi faptul că în ziua de ieri nu a reuşit să livreze la termen cantitatea comandată. Această situaţie sporeşte şi mai mult incertitudinea cu privire la capacitatea reală a oleoductului Adria” – se arată în comunicat.

Conform documentului, compania Mol ar dori să vadă clar în această chestiune, dar Janaf nu a comunicat încă rezultatele evaluării stării segmentului croat al conductei şi nici planul său de întreţinere.

„Deocamdată, în afară de testele de capacitate contradictorii şi livrările întârziate, nu ştim nimic despre segmentul croat al conductei Adria” – a informat compania.