Viktor Orbán în drum spre Washington: Noi mizăm pe victorie

Budapesta, joi, 6 noiembrie 2025 (MTI) – Noi mizăm pentru victorie - a declarat prim-ministrul Viktor Orbán, într-un interviu acordat mass-mediei publice din Ungaria, la bordul avionului în care călătoreau spre Washington, răspunzând la întrebarea: ce se va întâmpla dacă preşedintele american, Donald Trump, nu va acorda Guvernului ungar o derogare de la sancţiunile impuse împotriva ţiţeiului rusesc?

Orice negociere diplomatică este dificilă, dar eu mă aştept la o discuţie prietenoasă şi uşoară – a afirmat premierul, întrebat dacă se aşteaptă la negocieri dure, la Washington, în privinţa exceptării Ungariei de la sancţiunile americane impuse ţiţeiului rusesc.

Viktor Orbán a calificat această chestiune drept una serioasă, subliniind că miza este mare. Trebuie să reuşim să-i facem să accepte un simplu fapt geografic – că Ungaria trebuie tratată diferit faţă de alte ţări în privinţa sancţiunilor, pentru că nu are ieşire la mare.

Dacă acest lucru va fi acceptat, 90% din economia ungară şi din gospodăriile din ţară vor fi protejate. Dacă nu vom reuşi, atunci se vor abate vremuri dificile atât asupra economiei, cât şi asupra familiilor” – a afirmat premierul.

Acesta a adăugat că miza este mare, dar negocierile nu vor fi grele, pentru că „îl cunosc pe preşedinte, el mă cunoaşte pe mine, cunoaştem subiectul – trebuie doar să ajungem la o înţelegere”.

Întrebat dacă această chestiune rămâne deschisă, şeful guvernului de la Budapesta a răspuns că preşedintele american este om de afaceri, ia deciziile la momentul potrivit. „Ce a fost înainte sau după nu contează – contează doar un lucru: atunci când vom ajunge la acord asupra a ceea ce dorim, ne vom strânge mâna”.

Referitor la ipoteza că Guvernul ungar ar trebui să facă o ofertă importantă în schimbul exceptării de la sancţiuni, de exemplu, să permită companiei americane Westinghouse să furnizeze combustibil nuclear pentru centrala de la Paks, Viktor Orbán a declarat că va exista o propunere practic negociată până aproape de final, care vizează extinderea semnificativă a cooperării economice americano-ungare, iar printre domeniile-cheie se numără energia.

Prim-ministrul a împărţit temele de discuţie în două categorii: „Există probleme care trebuie înlăturate” – cum sunt sancţiunile americane privind energia rusă – şi există oportunităţi care trebuie valorificate. Cooperarea cu Westinghouse şi domeniul nuclear fac parte din pachetul de oportunităţi, nu din cel al problemelor; nu sunt un instrument de evitare a unei dificultăţi, ci o mare şansă pentru Ungaria.

Acesta a mai precizat că ultima convorbire telefonică avută cu preşedintele Rusiei a fost atunci când s-a convenit ca summitul americano-rus pentru pace să aibă loc la Budapesta. De atunci nu a mai fost nevoie, dar dacă va fi, bineînţeles că voi vorbi cu el – a subliniat premierul. „Pentru mine nu este nicio problemă, nici politică, nici personală. Nu mă aflu într-o poziţie blocată ca liderii occidentali, care au distrus în ultimii trei ani relaţiile lor cu Rusia şi acum nu mai pot purta discuţii. Ungaria se află într-o poziţie favorabilă, să zicem, flexibilă” – a declarat prim-ministrul.

Acesta a confirmat că summitul americano-rus pentru pace va avea loc la Budapesta. Viktor Orbán a mai adăugat că există o chestiune importantă aflată încă în negocieri, pentru care nu s-a ajuns deocamdată la un acord, însă discuţiile continuă.