Pasarela cetăţii din Eger a fost închisă din cauza prăbuşirii unui zid

Eger, joi, 6 noiembrie 2025 (MTI) - O parte din zidul exterior al bastionului Pământ din cetatea Eger s-a prăbuşit joi, în primele ore ale dimineţii, prin urmare pasarela cetăţii a fost închisă din motive de siguranţă - a comunicat primarul oraşului agenţiei ungare de presă MTI.

Ákos Vágner a subliniat: lucrările de securizare a zonei afectate au început, municipalitatea colaborează cu Muzeul Cetăţii „Dobó István”, responsabil de gestionarea patrimoniului castelului, pentru a rezolva problema cât mai curând posibil. Muzeul a luat măsuri imediate după prăbuşirea zidului, iar administraţia locală din Eger oferă sprijin profesional pentru a ajuta la procesul de restaurare.

Conservarea şi dezvoltarea cetăţii este în curs de desfăşurare şi, conform deciziei de anul trecut a Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor, sunt disponibile fonduri în valoare de 1 miliard de forinţi (2,6 milioane de euro) pentru realizarea primei faze a seriei de investiţii – a scris primarul. Scopul subvenţiei este începerea lucrărilor urgente de conservare prescrise de autorităţi. Acestea includ, printre altele, pregătirile pentru restaurarea bastionului Temniţei, respectiv revizuirea planurilor pentru bastionul Pământ şi planificarea restaurării acestuia – a precizat el.