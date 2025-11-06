În Ungaria, în luna octombrie, a fost doborât recordul de înmatriculări lunare de autoturisme exclusiv electrice

Budapesta, joi, 6 noiembrie 2025 (MTI) - În Ungaria, luna trecută, 2 935 de vehicule ecologice au primit plăcuţe verzi, cu nouă mai multe decât recordul anterior înregistrat în luna martie. Numărul total al acestor autovehicule se apropie de 96 000, astfel că este foarte probabil ca până la sfârşitul anului 2025 să fie pus în circulaţie al 100 000-lea autoturism complet ecologic - a atras atenţia Ministerul Ungar al Energiei (EM), într-o postare publicată, joi, pe pagina sa oficială de Facebook.

Comparativ cu începutul deceniului, numărul vehiculelor ecologice şi silenţioase echipate cu plăcuţe verzi a crescut de douăsprezece ori. Din toamna anului 2023, acest număr s-a dublat. Deja în luna septembrie a devenit cert că anul acesta va fi cel mai puternic de până acum în ceea ce priveşte creşterea parcului auto verde. În primele 10 luni s-a înregistrat o creştere cu peste 25 500 de unităţi, iar la nivelul întregului an cifra ar putea depăşi 30 000 – a subliniat Ministerul Energiei din Ungaria.

Instituţia a evidenţiat că la stimularea cererii contribuie semnificativ programul destinat companiilor pentru achiziţia de autoturisme electrice. Până în prezent, peste 7000 de firme au primit aprobare pentru sprijin financiar, iar mai mult de 5000 au încasat deja ajutoare în valoare medie de 4,3 milioane de forinţi (11 640 euro). Datorită majorării bugetului total la 40 de miliarde de forinţi (103,46 milioane euro), programul rămâne disponibil pentru societăţile comerciale – a confirmat Ministerul Ungar al Energiei.