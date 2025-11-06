Conform unui sondaj, 51,5% dintre cumpărătorii de maşini încă nu ar alege o maşină electrică

Budapesta, joi, 6 noiembrie 2025 (MTI) - 51,5% dintre cei care intenţionează să cumpere o maşină nu ar achiziţiona o maşină electrică, 12,2% ar lua în considerare achiziţionarea unui vehicul electric, iar restul respondenţilor sunt nesiguri în privinţa acestei chestiuni - a comunicat joi furnizorul de date din domeniul auto carVertical agenţiei ungare de presă MTI, pe baza unui sondaj realizat în 35 de ţări.

43,8% dintre respondenţii sondajului au ales benzina ca tip de combustibil preferat, 38,9% au ales motorina, 10,4% au ales propulsia hibridă şi doar 5,6% au ales acţionarea electrică.

În comunicatul trimis, Matas Buzelis, expert în domeniul industriei auto la carVertical, a explicat: preţurile ridicate, lacunele reţelei de încărcare şi concepţiile greşite despre maşinile electrice contribuie toate la lipsa de entuziasm a cumpărătorilor faţă de această tehnologie. În opinia sa, este tot mai clar că înlocuirea completă a maşinilor cu motoare cu ardere internă va fi o provocare serioasă. Măsurile guvernamentale nu sunt suficiente, cumpărătorii pur şi simplu nu sunt încă pregătiţi pentru schimbare – a adăugat el.

Comunicatul menţionează că, conform deciziei UE, începând cu 2035 va fi interzisă vânzarea de autoturisme noi pe benzină şi motorină, iar toate vehiculele nou înregistrate trebuie să aibă emisii zero pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică stabilit pentru 2050.

Potrivit sondajului, cei care preferă şi sunt dispuşi să cumpere vehicule electrice invocă o serie de motive pentru decizia lor. 47,2 % dintre respondenţi consideră că maşinile electrice sunt mai ieftine de exploatat şi de întreţinut. Maşinile electrice au semnificativ mai puţine piese mecanice mobile, astfel costurile de întreţinere sunt adesea mai mici decât în cazul vehiculelor pe benzină sau motorină. Creşterea preţurilor la combustibil încurajează de asemenea şoferii să aleagă propulsia electrică ca alternativă mai rentabilă.

17,6% dintre şoferii chestionaţi ar alege un vehicul electric din cauza sarcinilor fiscale mai mici. Ca exemple, aceştia au menţionat că în Germania şi Franţa, maşinile electrice sunt scutite de taxele anuale de exploatare sau beneficiază de reduceri semnificative ale acestora, în timp ce în Ţările de Jos, achiziţionarea de vehicule electrice este susţinută prin eliminarea completă a taxelor de înmatriculare şi a taxelor de drum. 14,1% dintre respondenţi ar alege un vehicul electric din cauza subvenţiilor guvernamentale. În Franţa, de exemplu, subvenţiile pot ajunge până la 7.000 de euro, în funcţie de venitul cumpărătorului. 14% dintre utilizatorii carVertical ar alege o alternativă electrică din motive legate de mediu.

Respondenţii care nu ar cumpăra o maşină electrică şi-au justificat decizia în principal prin preţurile ridicate, autonomia limitată şi infrastructura inadecvată.

Sondajul a fost realizat de carVertical între aprilie şi iulie 2025 în 35 de ţări din Europa şi din afara acesteia, implicând aproximativ 16 000 de participanţi.