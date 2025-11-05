Piaţa hotelieră din Budapesta se consolidează, potrivit unei analize

Budapesta, miercuri, 5 noiembrie 2025 (MTI) - Piaţa hotelieră din Budapesta se consolidează, iar numărul record de nopţi de cazare din 2019 ar putea fi depăşit - arată un comunicat trimis miercuri de CBRE, o firmă americană de servicii şi investiţii imobiliare, agenţiei ungare de presă MTI.

Analiza CBRE atribuie această creştere traficului intens de turişti străini. În primele opt luni ale anului 2025, turiştii au petrecut 11,5 milioane de nopţi de cazare în Budapesta, cu 8% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Lunile de vară sunt cele mai populare, 55% dintre oaspeţi s-au cazat la hoteluri, 86% din turişti venind din străinătate, majoritatea din Regatul Unit, Statele Unite, Germania, Italia şi Israel – se precizează în comunicat.

Conform acestuia, în capitala Ungariei funcţionează 234 de hoteluri cu peste 23 000 de camere. În 2025 s-au deschis până în prezent şase hoteluri noi cu 465 de camere, iar în următorii trei ani se preconizează deschiderea a 20 de hoteluri cu 2 800 de camere. Preţurile au scăzut cu 3,4% în acest an, preţul mediu al lunilor de vară fiind de 127 de euro.

Expertul CBRE salută faptul că investitorii sunt din ce în ce mai interesaţi de piaţa hotelieră ungară, deoarece dezvoltările lor ar putea ridica oferta la un nivel superior. Cererea pentru hotelurile de lux ar putea creşte dacă ar exista mai multe oportunităţi de cumpărături premium şi zboruri fără discount, însă în privinţa sejururilor de afaceri Budapesta ar putea să ajungă din urmă, treptat, capitalele Cehiei şi Austriei – adaugă comunicatul.