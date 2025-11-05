În Ungaria, parchetul solicită o pedeapsă cu închisoarea pentru traficantul de persoane din Moldova care a cauzat moartea a două persoane într-un accident rutier

Budapesta, miercuri, 5 noiembrie 2025 (MTI) - Budapesta, miercuri, 5 noiembrie 2025 (MTI) - Parchetul Arondismentelor al VI-lea şi al VII-lea din Budapesta a înaintat rechizitoriul împotriva unui bărbat de cetăţenie moldovenească în vârstă de 23 de ani, cerând aplicarea unei pedepse cu închisoarea în cazul accidentului de anul trecut de pe drumul expres Ferihegy, care a provocat moartea a două persoane – a comunicat miercuri Parchetul General din Budapesta agenţiei ungare de presă MTI.

Conform comunicatului, în seara zilei de 18 aprilie 2024, bărbatul conducea o maşină cu cinci locuri pe drumul expres care leagă aeroportul Ferihegy de centrul Budapestei, în districtul XVIII, spre centrul capitalei.

Bărbatul conducea cu o viteză de 112-115 kilometri pe oră, în loc de 70 de kilometri pe oră, viteza permisă pe acel tronson de drum.

Inculpatul transporta – în cabină şi în portbagaj – nouă pasageri, printre care opt cetăţeni nepalezi care se aflau ilegal în Ungaria. Traficantul de persoane avea intenţia de a-i duce pe nepalezi în Portugalia.

În timpul călătoriei, şoferul a intrat pe contrasens şi a intrat în coliziune pe rând cu două vehicule care veneau din sens opus, apoi s-a izbit de parapetul din dreapta cu o viteză de 85-90 de kilometri pe oră. Părţile care s-au desprins din maşină au avariat un alt vehicul care circula în aceeaşi direcţie.

Cele două victime nevinovate care se aflau în prima maşină cu care inculpatul a intrat în coliziune fără să încetinească şi-au pierdut viaţa la faţa locului. În cea de-a doua coliziune, două persoane au fost uşor rănite.

Moldoveanul şi pasagerii săi au ieşit din maşină şi au fugit de la locul accidentului fără să verifice măcar dacă cineva are nevoie de ajutor în urma accidentului pe care îl provocase.

Poliţia din capitală l-a identificat pe şofer şi l-a reţinut în noiembrie 2024. Pe baza moţiunii procurorului, bărbatul a fost arestat şi a rămas în arest de atunci – precizează comunicatul.

Parchetul arondismentelor VI şi VII din Budapesta l-a acuzat pe inculpat de provocarea din neglijenţă a unui accident rutier mortal, trafic de persoane calificat şi neacordarea de prim ajutor de către provocatorul accidentului.

Procuratura a solicitat instanţei să-l condamne pe bărbat la închisoare cu executare, la expulzare şi la interdicţia de a conduce pe o perioadă determinată – a precizat Parchetul General din Budapesta.