Guvernatorul băncii centrale a Ungariei: Economiile gospodăriilor din Ungaria joacă un rol cheie în stabilitatea sistemului financiar

Budapesta, miercuri, 5 noiembrie 2025 (MTI) – Economiile gospodăriilor, cu o dimensiune şi o structură adecvate, joacă un rol cheie în stabilitatea sistemului financiar şi în dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a economiei – a declarat miercuri Mihály Varga, guvernatorul Băncii Naţionale a Ungariei, la un eveniment jubiliar organizat cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a listării la bursă a băncii OTP.

Mihály Varga a subliniat: succesul OTP şi al economiei ungare au fost strâns legate în ultimii 30 de ani. Pentru ca această poveste de succes să continue, sunt necesare un sistem bancar şi o piaţă de capital care să funcţioneze bine, precum şi de tot mai mulţi investitori care să ia în considerare investiţiile pe piaţa de capital – a adăugat el.

Ratele de adecvare a capitalului ale sistemului bancar ungar sunt foarte favorabile, iar proporţia creditelor neperformante este minimă chiar şi în comparaţie cu standardele internaţionale.

O bursă internă stabilă şi funcţională joacă un rol semnificativ în consolidarea economiei ungare prin economiile populaţiei – a remarcat el. Cu o creştere de aproape 80% în ultimii doi ani, BUX este unul dintre indicii bursieri cu cea mai bună performanţă din lume. Acest lucru arată că merită să se investească pe piaţa bursieră ungară.

El a menţionat, de asemenea, că indicatorii de economii în creştere arată că populaţia ungară este pregătită să participe mai intens la societăţile cotate la bursă. Activele financiare nete ale gospodăriilor, raportate la PIB, au crescut de la 82% în 2010 la 114% în prezent.

Guvernatorul a subliniat: este nevoie de încredere pentru creşterea economiei ungară, pentru creşterea investiţiilor şi dezvoltărilor.

Sándor Csányi, preşedintele OTP Bank, a declarat: în sectorul bancar nu a mai avut loc o listare similară pe piaţa bursieră de la listarea iniţială a acţiunilor OTP în 1995. Succesul OTP şi al Bursei de Valori din Budapesta sunt inseparabile: astăzi, acţiunile băncii reprezintă 60% din cifra de afaceri a bursei, ceea ce face din OTP una dintre cele mai lichide acţiuni la nivel european.