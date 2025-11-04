Viceprim-ministrul Ungariei: Sprijinul acordat minorităţilor naţionale s-a mărit de şase ori

Budapesta, marţi, 4 noiembrie 2025 (MTI) - Sprijinul acordat minorităţilor naţionale autohtone din Ungaria s-a mărit, în ultimii ani, de şase ori - a declarat viceprim-ministrul Zsolt Semjén, marţi după-amiază, în cadrul audierii anuale, în faţa Comisiei parlamentare pentru minorităţile naţionale din Ungaria.

Zsolt Semjén a subliniat că statutul minorităţilor autohtone din Ungaria este reglementat la nivel constituţional. Constituţia prevede că acestea sunt „factori constituţionali ai statului” – a arătat politicianul, adăugând că minorităţile beneficiază de drept la autonomie.

Acesta a informat că, în ultimii ani, sprijinul financiar destinat minorităţilor s-a mărit de şase ori. Dacă în anul 2010 funcţionau doar 12 şcoli ale minorităţilor, în prezent există 112, cu 2 500 de cadre didactice şi peste 20 000 de elevi. Totodată, 1 571 de proiecte au fost finanţate, iar cadrele didactice care predau în instituţiile minorităţilor beneficiază de un spor salarial de 40%.

Răspunzând unei întrebări, vicepremierul a precizat că relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina nu trebuie să afecteze în niciun fel ucrainenii care trăiesc în Ungaria. Acesta a subliniat că nu se poate pune semnul egalităţii între ucrainenii autohtoni şi refugiaţii ucraineni. Pentru primii este nevoie de un alt tip de sprijin – a explicat Zsolt Semjén. Totodată, a menţionat că cererea ridicată pentru educaţie în limba ucraineană nu va mai fi necesară, de exemplu, după încheierea războiului, când refugiaţii se vor întoarce acasă, însă Centrul Cultural Ucrainean va continua să fie sprijinit de Guvernul ungar.