Politician ungar: Situaţia ocupării forţei de muncă este stabilă

Budapesta, marţi, 4 noiembrie 2025 (MTI) - În ciuda dificultăţilor, situaţia ocupării forţei de muncă este stabilă, cu aproape 4,7 milioane de persoane angajate. Pe baza celor mai recente date, rata şomajului este relativ scăzută, de 4,5% - a declarat marţi Sándor Czomba pe canalul de actualităţi M1.

Secretarul de stat pentru politica ocupării forţei de muncă din cadrul Ministerului Economiei Naţionale a adăugat: în anii 2010 erau 600 000-700 000 de persoane în căutarea unui loc de muncă, în timp ce în prezent sunt înregistrate 220 000 de persoane.

Această îmbunătăţire a necesitat investiţii uriaşe în regiuni anterior subdezvoltate, investiţii aflate deja în faza iniţială. Scăderea numărului de persoane în căutarea unui loc de muncă este deja vizibilă în zonele oraşelor Debrecen şi Nyíregyháza, la care se adaugă în această perioadă şi zona Szegedului – a explicat secretarul de stat.

Sándor Czomba a menţionat, de asemenea, că în urmă cu un an, un an şi jumătate au fost lansate mai multe iniţiative, printre care Programul de Garanţie pentru Tineret, care a ajutat 53 000 de persoane să găsească un loc de muncă.

Secretarul de stat responsabil pentru politica ocupării forţei de muncă a mai spus – în emisiunea „Bună dimineaţa, Ungaria!” a postului public Radio Kossuth – că luni au avut loc ultimele negocieri privind creşterea salariului minim, în cadrul cărora poziţiile părţilor implicate s-au apropiat semnificativ.

Sándor Czomba a precizat că, la această reuniune, au fost deja menţionate cifrele concrete, care urmează să fie negociate separat, atât în sfera angajaţilor, cât şi în cel al angajatorilor.

Secretarul de stat a reamintit: conform planurilor iniţiale, creşterea prevăzută a salariului minim a fost de 13% până în 2026. „Pe baza datelor macroeconomice, este foarte puţin probabil ca acest obiectiv să poată fi atins, dar dacă vom reuşi să ajungem la consens asupra unei cifre apropiate de acest procentaj, va fi o realizare uriaşă” – a afirmat el.