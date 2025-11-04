Poliţia Română i-a identificat pe cei care au vandalizat steaguri secuieşti în zona Odorheiu Secuiesc

Cluj-Napoca, marţi, 4 noiembrie 2025 (MTI) - Poliţia Română a identificat persoanele care, la începutul lunii octombrie, după meciul de fotbal din Superliga României dintre FK Csíkszereda şi Universitatea Cluj, au smuls şi deteriorat steaguri secuieşti în mai multe localităţi din zona Odorheiu Secuiesc - se arată în comunicatul remis, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita, citat de portalul clujean de ştiri Maszol.

Potrivit serviciului de presă al Inspectoratului Judeţean, în urma cercetărilor au fost identificaţi autorii faptelor care au smuls steaguri secuieşti în localităţile Atid, Avrămeşti şi oraşul Vlăhiţa. Aceştia sunt cercetaţi penal pentru distrugere şi furt.

Autorităţile au precizat că investigaţia este în desfăşurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc, în vederea stabilirii exacte a circumstanţelor comiterii faptelor.

Conform relatărilor presei locale, după meciul din data de 4 octombrie, disputat la Miercurea Ciuc, suporterii echipei Universitatea Cluj, în drumul lor spre casă, au smuls steaguri secuieşti şi maghiare din mai multe localităţi din zona Odorheiu Secuiesc. Despre vandalism au fost publicate numeroase înregistrări video. În urma plângerilor depuse, poliţia efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere, incitare la ură şi discriminare împotriva unei comunităţi.

Reprezentanţii localităţilor afectate au declarat că vor depune plângeri penale în cauză. Luni, aceştia au declarat pentru portalul de stiri Székelyhon că este important ca autorii să fie traşi la răspundere, pentru a preveni producerea unor incidente similare în viitor.

Potrivit viceprimarului din Vlăhiţa, István Sándor Zsolt, după cele întâmplate, administraţia locală, împreună cu Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT), a iniţiat campania intitulată „Steagul secuiesc pe fiecare casă!”, în cadrul căreia au fost confecţionate 50 de steaguri secuieşti. Drapelele albastre-aurii vor fi distribuite locuitorilor localităţii, pentru a fi arborate pe proprietăţile lor, în decurs de o săptămână, într-un loc vizibil. Acesta a subliniat că drapelele nu sunt oferite drept cadou, ci reprezintă „instrumente ale solidarităţii comunitare”.