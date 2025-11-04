Partidul Tisza trebuie să răspundă pentru modul în care au fost făcute publice datele personale sensibile ale 200 000 de cetăţeni ungari

Budapesta, marţi, 4 noiembrie 2025 (MTI) - Partidul Tisza trebuie să răspundă la întrebarea cum au putut fi făcute publice datele personale sensibile ale 200 000 de cetăţeni ungari - a informat marţi Centrul de Informare al Guvernului agenţia ungară de presă MTI.

„Datele personale sensibile ale 200 000 de maghiari colectate de Partidul Tisza au fost făcute publice. Este vorba de un incident grav în materie de protecţie a datelor, deoarece acestea nu au fost tratate în mod securizat şi adecvat. Partidul Tisza trebuie să răspundă la întrebarea cum au putut fi făcute publice datele personale sensibile ale 200 000 de maghiari” – scrie în comunicat.

În acest caz este probabilă şi o implicare din străinătate, pe baza primelor informaţii nu se poate exclude posibilitatea ca datele sensibile divulgate să fi ajuns în posesia unei ţări străine aflate în război. Aceste date ar putea fi utilizate de serviciile secrete ale unei ţări străine aflate în război pentru a influenţa opinia publică ungară – se arată în comunicat.

Documentul precizează că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor şi Libertatea Informaţiei investighează cazul şi a contactat deja serviciile de securitate naţională.

Serviciile de securitate naţională, printre care şi Institutul Naţional de Securitate Cibernetică, conduc ancheta în cooperare cu autoritatea pentru protecţia datelor, iar guvernul va informa publicul cu privire la rezultatele anchetei – scrie în încheierea comunicatului.