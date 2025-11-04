Oficiul Central de Statistică: mai puţine locuinţe noi, mai multe autorizaţii de construire în T1-T3 2025

Budapesta, marţi, 4 noiembrie 2025 (MTI) - În trimiestrele I-III ale anului 2025 au fost construite 7 490 de locuinţe noi, cu 14% mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe baza autorizaţiilor de construire emise şi a notificărilor simple, numărul locuinţelor care urmează să fie construite a fost de 19 947, cu 37% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2024 - a anunţat marţi Oficiul Central de Statistică din Ungaria.

Conform raportului, s-au construit cu 9,1% mai puţine locuinţe în capitală, cu 33% mai puţine în municipii şi cu 22% mai puţine în comune. Numărul locuinţelor predate a crescut uşor (cu 1,5%) doar în cazul oraşelor.

Raportul precizează că proporţia locuinţelor construite de persoane fizice a scăzut de la 40% la 35%, în timp ce cele construite de întreprinderi au crescut de la 58% la 65% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Dintre locuinţele date în folosinţă în clădiri rezidenţiale noi, 50% se află în case individuale, 39% în clădiri cu mai multe locuinţe şi 8,0% în parcuri rezidenţiale.

Suprafaţa medie a locuinţelor date în folosinţă a scăzut cu 4,1 metri pătraţi, până la 94,7 metri pătraţi, comparativ cu primele trei trimestre ale anului 2024. Suprafaţa medie a apartamentelor din capitală a fost de 67,5 metri pătraţi.

Proporţia apartamentelor construite pentru vânzare a fost de 65%, în timp ce cele construite pentru uz propriu a fost de 33%, distribuţia în funcţie de scopul construcţiei înregistrând o schimbare de 7,6 puncte procentuale în favoarea celor construite pentru vânzare.

La nivel naţional, numărul de apartamente care urmează să fie construite – pe baza autorizaţiilor de construire şi a notificărilor simple – a fost de 19 947, cu 37% mai mult faţă de anul precedent. Dezvoltatorii au profitat de opţiunea de notificare simplă în 26% din cazuri.

Pe baza noilor autorizaţii de construire emise, se preconiza construirea a 7 350 de clădiri rezidenţiale în ţară, cu 2,5% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul clădirilor nerezidenţiale care urmau să fie construite a fost de 2 188 la nivel naţional, cu 18% mai puţin decât în anul precedent.