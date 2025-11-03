Viktor Orbán: Finanţarea Ucrainei nu este sarcina Ungariei

Budapesta, luni, 3 noiembrie 2025 (MTI) - Potrivit analizei publicate în săptămânalul The Economist, Ucraina ar avea nevoie de 400 de miliarde de dolari în următorii patru ani pentru a continua războiul. Arme, reconstrucţie, pensii, salarii. Toate acestea ar fi plătite de Europa. Nu au mai rămas alţi fraieri care să contribuie - a scris luni premierul ungar Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook.

Şeful guvernului maghiar a adăugat: „Din această cauză sunt atât de nervoşi la Bruxelles. Din această cauză ar dori să-şi pună mâna pe activele ruseşti îngheţate, din această cauză vor să reconfigureze sistemul de subvenţii din cadrul UE şi din această cauză vor să contracteze împrumuturi noi. Noi respingem aceste măsuri. Finanţarea Ucrainei nu este sarcina Ungariei. Nu avem motive să procedăm astfel: nici motive politice, nici motive economice şi nici motive morale.”

El a remarcat că Ungaria nu este singura ţară din Europa, care adoptă această poziţie, ci doar cea care o adoptă cu cei mai mare francheţe. Prin urmare, a devenit ţinta atacurilor continue ale Bruxelles-ului. În formularea lui Viktor Orbán: „Ei au nevoie de un guvern care aprobă totul, aderă la Parchetul European, duce o politică economică aliniată cu cea a Uniunii, cooperează cu experţii de la Bruxelles şi este condus de un prim-ministru captiv”.

În următorii patru ani, actualul guvern ar vrea să sprijine familiile maghiare, întreprinderile maghiare şi pensionarii maghiari. Din acest motiv, guvernul introduce scutirea de impozitul pe venit a mamelor cu trei sau doi copii; include în programul de credite imobiliare cu dobândă de 3% şi întreprinderile; iar, în plus, va reuşi să introducă şi cea de-a 14-a pensie – a enumerat premierul ungar, conchizând astfel: „Să nu permitem ca banii maghiarilor să fie duşi în Ucraina!”