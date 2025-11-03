Péter Szijjártó: Guvernul Ungariei nu va ceda presiunilor Bruxelles-ului privind drepturile maghiarilor din Ucraina

Budapesta, luni, 3 noiembrie 2025 (MTI) - Guvernul maghiar nu va ceda presiunilor Bruxelles-ului în ceea ce priveşte maghiarii din Ucraina Subcarpatică şi îşi va susţine cu fermitate poziţia că Ucraina trebuie să restabilească acele drepturi ale minorităţilor naţionale pe care le-a retras începând din anul 2015 - a informat, luni, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

„Potrivit comunicatului MAE ungar, în cadrul şedinţei Comisiei pentru Solidaritate Naţională a Parlamentului ungar, şeful diplomaţiei maghiare a relevat că negocierile cu conducerea ucraineană privind situaţia maghiarilor din Ucraina Subcarpatică şi restabilirea drepturilor minorităţilor naţionale, existente înaintea anului 2015, continuă la diferite niveluri.

„Nu dorim şi nu vom ceda în niciun fel în această chestiune. Presiunea exercitată asupra noastră de către Bruxelles este enormă. La fiecare reuniune a Consiliului Afaceri Externe şi la fiecare şedinţă a Consiliului European; Bruxelles-ul, instituţiile, Comisia Europeană şi guvernele multor state membre încearcă să ne determine să renunţăm la insistenţele noastre de a restabili drepturile comunităţii naţionale maghiare din Ucraina Subcarpatică” – a afirmat el.

În prezent, Bruxelles-ul şi majoritatea statelor membre ale UE sunt de părere că nu este corect ca Ungaria să susţină restabilirea drepturilor maghiarilor” – a adăugat Péter Szijjártó.

„Cu toate acestea, în pofida exercitării presiunilor amintite, noi ne susţinem cu fermitate poziţia că Ucraina trebuie să restabilească toate acele drepturi ale minorităţilor naţionale care au fost retrase comunităţii naţionale maghiare din Ucraina Subcarpatică începând din anul 2015” – a continuat el.

Ulterior, a calificat drept minciună afirmaţia că guvernul maghiar nu ar fi dispus să negocieze, considerând inacceptabil faptul că „între timp, ucrainenii răspândesc un discurs propagandistic la Bruxelles şi în ţările europene, iar ca parte a acestuia mint că au restabilit drepturile comunităţii naţionale maghiare din Ucraina Subcarpatică”.

„Nici vorbă de aşa ceva. Ne fac în permanenţă promisiuni, ne spun în mod constant cuvinte frumoase; dar până în prezent nu a fost adoptat niciun amendament legislativ în direcţia restabilirii drepturilor” – a relevat ministrul. El a mai adăugat că s-ar putea exercita presiuni de la Bruxelles asupra Kievului în vederea adoptării amendamentelor, după cum s-a procedat în alte cazuri. Dar acest lucru nu se va întâmpla, fiindcă nu se acordă importanţă problemei respective, precum a confirmat – potrivit spuselor diplomatului maghiar – şi comisarul pentru politica europeană de vecinătate şi negocierile de extindere.

Péter Szijjártó a precizat că politicile naţionale continuă să reprezinte centrul de greutate al politicii externe suveraniste maghiare şi că guvernul ungar sprijină exercitarea drepturilor tuturor comunităţilor maghiare din întreaga lume. El a arătat că numărul investiţiilor de succes realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Economică din Bazinul Carpatic a depăşit 62 000 în acest an – subvenţiile în valoare de 242 de miliarde de forinţi (625,3 milioane euro) acordate de guvernul maghiar, contribuind astfel la investiţiile în valoare totală de peste 470 de miliarde de forinţi (1,2 miliarde euro).

„Majoritatea acestor finanţări au fost direcţionate către Ucraina Subcarpatică, unde au fost implementate peste 34 000 de programe de investiţii. De la lansarea programului în anul 2016, au fost alocate cu puţin peste 16 000 de subvenţii în Voivodina (Serbia), peste 6000 în Transilvania, puţin sub 4000 în sudul Slovaciei, aproape 1000 în Croaţia şi 700 în regiunea Prekmurje (Slovenia)” – a enumerat el.

„În plus, sprijinim şi investiţiile pe care companiile maghiare le efectuează în Bazinul Carpatic. În total, 226 de astfel de proiecte vor fi implementate în cadrul programului. Valoarea totală a investiţiilor realizate în ţările vecine, în principal în zonele locuite de maghiari, a ajuns acum la 200 de miliarde de forinţi (516,7 milioane euro)” – a adăugat ministrul.

Péter Szijjártó a abordat şi precondiţiile fizice necesare menţinerii legăturilor cu comunităţile maghiare din ţările limitrofe Ungariei, în special în ceea ce priveşte permeabilitatea frontierelor.

Diplomatul a evidenţiat că, începând din 2010, au fost deschise 47 de noi puncte de trecere a frontierei, cel mai recent eveniment fiind inaugurarea unui asemenea punct în aprilie, la graniţa dintre Ungaria şi Ucraina. Totodată, a apreciat crearea legăturii feroviare directe dintre Ujhorod şi Budapesta ca fiind un rezultat important. El a precizat că – în acest an – au fost alocate 6,5 miliarde de forinţi (16,7 milioane euro) pentru funcţionarea reţelei de învăţământ universitar finanţate de Fundaţia Sapientia. De asemenea, a menţionat că, în 2025, numărul burselor acordate studenţilor proveniţi din diasporă a depăşit 500.

„Am alocat peste 1 miliard de forinţi (2,5 milioane euro) programului de afterschool din Transilvania. În sudul Slovaciei am subvenţionat cu 1,2 miliarde de forinţi (3,1 milioane euro) funcţionarea a 20 de instituţii de importanţă naţională; iar în Voivodina (Serbia) cu o sumă totală de aproape 4 miliarde de forinţi (10,3 milioane euro) funcţionarea a 16 instituţii şi a 6 programe de importanţă naţională” – precizat şeful diplomaţiei ungare.

Ulterior a mai relatat că, în acest an, au fost construite 150 de instituţii noi şi renovate 700 în cadrul programului de dezvoltare a grădiniţelor din Bazinul Carpatic. A explicat, de asemenea, că se acordă tot sprijinul posibil chiar şi în urma tragediilor de genul dezastrului de la Salina Praid, păgubiţii primind până în prezent ajutoare în valoare de peste 600 de milioane de forinţi (1,5 milioane euro).