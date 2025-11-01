În Ungaria a fost adoptată prima lege despre inteligenţa artificială

Budapesta, sâmbătă, 1 noiembrie 2025 (MTI) - Guvernul depune toate eforturile pentru ca cetăţenii maghiari şi IMM-urile din Ungaria să devină câştigătorii transformărilor tehnologice. După revizuirea Strategiei din Domeniul Inteligenţei Artificiale, Ungaria a intrat într-o nouă etapă: a fost adoptată prima lege despre inteligenţa artificială, care asigură în mod eficient protecţia întreprinderilor şi utilizatorilor din Ungaria - a informat sâmbătă Ministerul Economiei Naţionale agenţia maghiară de presă MTI.

Comunicatul îl citează pe Szabolcs Szolnoki, secretarul de stat adjunct responsabil pentru tehnologie, respectiv industria spaţială şi de apărare în cadrul ministerului. El a accentuat că obiectivul guvernului este crearea cadrului legal al utilizării sigure, transparente şi responsabile a inteligenţei artificiale (IA).

Politicianul a adăugat că actul normativ, care a fost elaborat cu asistenţa de specialitate a Ministerului Economiei Naţionale, este strâns legat de noua Strategie din Domeniul Inteligenţei Artificiale, adoptată de Guvern în septembrie 2025, care va contribui la transformarea cetăţenilor maghiari şi a IMM-urilor ungare în beneficiari ai progreselor tehnologice. El a mai semnalat că Legea nr. LXXV din 2025 transpune în legislaţia naţională Regulamentul Uniunii Europene privind inteligenţa artificială şi, în acelaşi timp, protejează în mod eficient întreprinderile şi utilizatorii din Ungaria.

Secretarul de stat adjunct a evidenţiat că interesele naţionale şi potenţialul de inovare al Ungariei au fost factorii determinanţi şi în cazul configurării sistemului instituţional intern. Pe baza acestor considerente, legea defineşte autorităţile naţionale responsabile de implementarea regulamentului european al IA: pe de o parte, autoritatea de notificare, ce va desemna organismele de certificare a conformităţii sistemelor de IA; iar pe de altă parte, autoritatea de supraveghere a pieţei, care va monitoriza utilizarea legală a sistemelor de IA.

Totodată, Szabolcs Szolnoki a atras atenţia că guvernul a dezvoltat un sistem de ghişeu unic prin care se evită sporirea sarcinilor administrative ale întreprinderilor concomitent cu garantarea în continuare a siguranţei utilizatorilor.

Potrivit informaţiilor furnizate, în concordanţă cu decizia strategică a guvernului, legea înfiinţează Consiliul Ungar pentru Inteligenţă Artificială. Colegiul condus de comisarul guvernamental responsabil de inteligenţa artificială va facilita aplicarea unitară a legii prin elaborarea de directive; va monitoriza evoluţiile tehnologice şi practica autorităţilor în materie; respectiv va sprijini munca guvernului prin recomandări şi propuneri de politici sectoriale.

Consiliul va funcţiona ca un for amplu al negocierilor, care se va consulta în mod regulat cu actorii domeniului IA din Ungaria: atât cu reprezentanţii sferei economico-sociale, cât şi cu specialiştii din cercetare – se arată în comunicat.