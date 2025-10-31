Viktor Orbán: Este esenţial ca Ungaria să aibă un guvern care susţine pacea şi respinge războiul (Partea I.)

Budapesta, vineri, 31 octombrie 2025 (MTI) - Europa se îndreaptă spre război, de aceea este esenţial ca Ungaria să aibă un guvern care susţine pacea şi respinge războiul - a subliniat vineri premierul Viktor Orbán în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Viktor Orbán a subliniat: marile puteri mondiale introduc noi sisteme de armament, ne aflăm în mod evident la începutul unei curse a înarmărilor şi toată lumea vorbeşte despre creşterea multiplă a bugetelor militare.

Prim-ministrul nu este de acord cu analizele care compară situaţia actuală cu perioada dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, care susţin că ne aflăm în aceeaşi situaţie ca în 1938, adică – a continuat el – Hitler avansează, superputerile europene nu îl opresc la timp, ci mai degrabă fac compromisuri, iar aceste mici compromisuri şi acorduri de pace succesive duc la o Germanie nazistă puternică, din care va izbucni al Doilea Război Mondial.

Situaţia actuală seamănă mai mult cu perioada de dinaintea Primului Război Mondial, când – a subliniat el – nimeni nu dorea un mare război european, dar, în cele din urmă, liderii europeni „au intrat ameţiţi” într-o situaţie din care nu mai era cale de întoarcere.

„Astăzi, Europa se îndreaptă ameţită către o situaţie care reprezintă o ameninţare de război din ce în ce mai iminentă” – a evaluat premierul.

El a subliniat: în această situaţie „trebuie să punem piciorul în prag” în mod foarte conştient şi să rămânem de partea păcii, anunţând de la bun început că ne vom abţine de la toate deciziile minore actuale, ca să nu ne trezim până la urmă în mijlocul unui război.

Prin urmare, este crucial pentru viitorul Ungariei ca ţara să aibă un guvern anti-război şi pro-pace, iar poporul să înţeleagă şi să-şi exprime dorinţa de a nu „umbla ameţiţi alături de ţările europene” îndreptându-se către o situaţie periculoasă – a spus el.

Prim-ministrul a subliniat: situaţia era mai gravă acum un an, deoarece atunci şi americanii erau de partea războiului; acum sunt doar europenii şi ucrainenii.

Conform aprecierii sale, americanii sunt de partea păcii, iar ruşii au ajuns şi ei în punctul în care sunt dispuşi să accepte pacea sau armistiţiul în anumite condiţii care de acum pot fi considerate cunoscute, însă ucrainenii încă duc un război de apărare a patriei şi nu doresc să facă pace. Premierul a considerat că acest lucru este de înţeles, dar l-a numit „o evoluţie extrem de nefavorabilă”, adăugând că ucrainenii nu pot accepta că au pierdut 20-22% din teritoriul lor, prin urmare aleg să continue războiul, care este finanţat de europeni.

El a subliniat: cel care vrea pace va face pace, astăzi însă, dintre marile puteri, numai Statele Unite ale Americii doresc pacea. Astăzi, cel mai important obstacol în calea încercărilor de pace ale preşedintelui american este grupul ţărilor europene care se autointitulează coaliţia celor dispuşi. Ei sunt dispuşi să trimită pe alţii la război să moară, pentru că ei nu merg încă, ci doar se înarmează.

El a afirmat: cei care sprijină Ucraina sprijină războiul.

