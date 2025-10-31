Viktor Orbán: Este esenţial ca Ungaria să aibă un guvern care susţine pacea şi respinge războiul (Partea a II-a)

Premierul ungar a relatat că se va deplasa la Washington în fruntea unei delegaţii numeroase pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în data de 7 noiembrie. Cu această ocazie, conform planurilor, relaţiile dintre SUA şi Ungaria vor fi revizuite complet, vor beneficia de un "lifting facial". La întâlnire vor participa şi lideri din viaţa economică, mai mulţi miniştri, conducători ai unor organe de stat importante, precum şi consilierul şef în probleme de securitate naţională.

Pacea va fi unul dintre subiectele cheie ale discuţiilor la nivel înalt. În plus, deja de mai multe luni, cele două ţări dezbat anumite chestiuni economice, astfel încât se preconizează că vor fi capabile să finalizeze şi un pachet de cooperare economică americano-maghiară – a spus el.

Viktor Orbán a menţionat că, în timp ce americanii tocmai îşi retrag companiile din multe părţi ale lumii, investiţiile americane sosesc în Ungaria în serie.

Prim-ministrul a semnalat: condiţia prealabilă a acestei evoluţii este soluţionarea problemei resurselor de energie; deoarece, pentru a putea lua o decizie în privinţa unei investiţii pe termen lung, investitorii trebuie să vadă cum va varia unul dintre costurile importante de producţie, şi anume: preţul energiei.

„Trebuie să-i conving pe americani” că Ungaria este o „ţară claustrată”, fără ieşire la mare. Prin urmare, este dependentă de acele rute de transport prin care resursele de energie pot ajunge în Ungaria, iar acestea sunt în cea mai mare parte conducte.

Războiul blochează economia europeană – a afirmat premierul. Viktor Orbán a explicat: dacă banii se cheltuiesc pe arme, dacă banii se duc în Ucraina, dacă europenii continuă să facă ceea ce fac acum; economia europeană nu are cum să îşi ia avânt. Sau, eventual, îşi va putea lua avânt contractând credite, ceea ce este extrem de periculos – a arătat el.

Din aceste cauze: pacea, încetarea focului sunt cele mai importante interese economice ale familiilor maghiare – a accentuat şeful guvernului.

El a explicat: nu e sigur că pâinea va deveni mai ieftină, dacă războiul va înceta; dar veniturile persoanelor vor spori. Costul vieţii cotidiene se va reduce, dacă războiul se va termina şi se va înregistra o creştere economică superioară – a afirmat el.

Diverse măsuri de austeritate nu pot plasa economia maghiară pe traiectoria creşterii – a punctat prim-ministrul – semnalând concomitent că economia maghiară creşte, deşi rata este minimă. Însă chiar şi o creştere economică de 1% generează 400-500 de miliarde de forinţi (aproximativ între 5,23 şi 6,54 de miliarde de lei) în plus pentru buget.

Economia maghiară nu poate creşte cu mai mult de 1%, fiindcă se desfăşoară un război – a precizat el.