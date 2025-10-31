Péter Szijjártó: Acordul privind utilizarea sistemului maghiar de răcire în cazul centralei nucleare din Uzbekistan va fi încheiat deja anul acesta

Budapesta, vineri, 31 octombrie 2025 (MTI) - Acordul privind utilizarea sistemului unic maghiar de răcire uscată în cazul centralei nucleare aflate în construcţie în Uzbekistan va fi încheiat până la finele anului - a anunţat vineri, la Samarkand, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), şeful diplomaţiei maghiare a purtat discuţii bilaterale – printre alţii şi – cu miniştrii de externe din Azerbaidjan, Georgia şi Uzbekistan.

În primul rând, el a calificat drept un lucru măreţ utilizarea – cu mare probabilitate a – sistemului maghiar de răcire uscată în centrala nucleară aflată în construcţie în Uzbekistan.

„Este o veste bună că până la sfârşitul acestui an va fi semnat acordul, în baza căruia şi această tehnologie maghiară unică va fi utilizată în proiectul nuclear, care se conturează în prezent în Uzbekistan” – a precizat el.

Ulterior, Péter Szijjártó a salutat cooperarea cu Azerbaidjanul şi Uzbekistanul, care plasează Ungaria într-o dimensiune complet nouă pe piaţa internaţională a resurselor de energie, fiindcă prin achiziţionarea de participaţii la zăcămintele de gaze naturale şi ţiţei din aceste ţări de către companiile maghiare, Ungaria va putea acţiona în viitor pe pieţele internaţionale nu numai în calitate de solicitantă, ci şi de ofertantă de „sute de milioane de metri cubi de gaze naturale şi sute de mii de tone de ţiţei”.

În cele din urmă, ministrul a relatat pe marginea negocierilor cu colegul său georgian şi faptul că situaţia ţării din Caucazul de Sud exemplifică foarte bine standardele duble ce caracterizează politica Bruxelles-ului.

„În Georgia, un partid patriotic a câştigat şi ultimele alegeri, care au fost alegeri locale. (Este vorba de) un partid patriotic, care urmăreşte interesele naţionale, care consideră importantă pacea, care consideră importante familiile şi care aderă la valori patriotice şi conservatoare. Iar Uniunea Europeană, Bruxelles-ul, încearcă să ia toate măsurile pentru a împiedica funcţionarea acestui guvern patriotic georgian: vor să impună tot felul de sancţiuni împotriva georgienilor şi vor să elimine scutirea de vize de intrare (pentru cetăţenii georgieni)” – a avertizat el.

„I-am spus foarte clar colegului meu georgian că, atâta timp cât Ungaria este condusă de un guvern de coloratură naţională, vom face cu siguranţă uz de dreptul nostru de veto cu privire la toate iniţiativele de impunere a sancţiunilor sau de introducere a vizelor de intrare în cazul Georgiei” – a punctat diplomatul maghiar.