Eurostat: Ungaria a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de pasageri pe calea ferată din UE în anul trecut

Bruxelles, vineri, 31 octombrie 2025 (MTI) - Numărul călătorilor pe calea ferată a continuat să crească în 2024 în Uniunea Europeană, companiile feroviare înregistrând 443 miliarde de kilometri-pasager (pkm), ceea depăşeşte cu 5,8% cifra de 429 miliarde în 2023; numărul de pasageri transportaţi în UE a crescut cel mai mult în Ungaria anul trecut - a comunicat vineri Eurostat, oficiul statistic al Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului emis la Bruxelles, cele 443 de miliarde de kilometri-pasager înregistrate anul trecut reprezintă cel mai mare număr de la începerea colectării datelor în 2004.

Se precizează că cel mai mare număr de pasageri, 2,9 miliarde, a fost transportat cu trenul în Germania, înaintea Franţei (1,3 miliarde) şi Italiei (843 de milioane). Cel mai mic număr de pasageri a fost transportat de companiile feroviare din Lituania (5 milioane), Estonia (8 milioane) şi Grecia (14 milioane).

Faţă de 2023, numărul de pasageri transportaţi a crescut cel mai mult în Ungaria (cu 60%), urmată de Letonia (+13,9 %) şi Irlanda (+10 %). În schimb, numărul pasagerilor transportaţi cu trenul a scăzut cu 4,9% în România şi cu 3,1% în Bulgaria.

Conform raportului Eurostat, comparativ cu cifrele din anul precedent, transportul feroviar de marfă a scăzut cu 0,8%, ajungând la 375 miliarde de kilometri-tone (tkm) în 2024, faţă de 378 miliarde de kilometri-tone în 2023.

Cele mai multe mărfuri au fost transportate pe calea ferată în Germania (126,3 miliarde de kilometri-tone), urmată de Polonia (56,7 miliarde de kilometri-tone) şi Franţa (32,2 miliarde de kilometri-tone). La celălalt capăt al clasamentului se află Irlanda, Luxemburg, Grecia şi Estonia, care au înregistrat mai puţin de un miliard de kilometri-tone în 2024.