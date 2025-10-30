Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii: Populaţia Europei consideră eforturile de centralizare ale UE ca o ameninţare la adresa suveranităţii

Conform comunicatului, elita politică de la Bruxelles încearcă de ani de zile să slăbească în mod sistematic suveranitatea statelor membre, folosind diverse instrumente politice şi juridice pentru a crea Statele Unite ale Europei fără naţiuni.
Pe baza datelor sondajului, este incontestabil că intenţiile Comisiei Europene nu corespund aşteptărilor europenilor, structura imperială federalistă promovată de Bruxelles nu are o bază politică în rândul populaţiei continentului – adaugă comunicatul.
Sondajul arată că majoritatea respondenţilor (51%) consideră că eforturile de centralizare ale UE reprezintă o ameninţare la adresa autodeterminării naţionale, iar 77% dintre cetăţeni ar prefera să trăiască într-o Europă bazată pe cooperarea între naţiuni independente şi egale, mai degrabă decât în Statele Unite ale Europei, unificate, fără naţiuni – scrie în comunicat.
Angajamentul maghiarilor faţă de suveranitatea naţională este remarcabil: respondenţii ungari au susţinut în proporţie mai mare (79%) faţă de media europeană viziunea unei Europe bazate pe cooperarea între naţiuni independente – precizează comunicatul.
Conform acestuia, este concludentă şi respingerea practicii Comisiei Europene de a exercita presiuni asupra statelor membre – prin intermediul unor actori pseudo-civili implantaţi în ţările europene şi finanţaţi în mare parte din fonduri UE – cu scopul de a-şi implementa propriile idei globaliste şi progresiste.
Conform datelor sondajului, două treimi dintre respondenţi (66%) consideră inacceptabil ca Bruxelles-ul să se amestece în afacerile interne ale statelor membre prin intermediul organizaţiilor care exercită presiuni politice. „În Ungaria, observăm un nivel de respingere mai ridicat decât media europeană în această privinţă (68%)” – se arată în comunicat.