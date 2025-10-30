În Ungaria, numărul turiştilor a crescut cu 8,3%, iar al înnoptărilor cu 5,6%, faţă de anul precedent

Budapesta, joi, 30 octombrie 2025 (MTI) - În septembrie 2025, unităţile de cazare turistice din Ungaria (comerciale, private şi alte tipuri) au înregistrat 1,6 milioane de turişti, care au petrecut 3,8 milioane de nopţi. Numărul turiştilor a fost cu 8,3%, iar cel al nopţilor de cazare cu 5,6% mai mari decât în aceeaşi lună a anului precedent - se arată într-un comunicat remis, joi, de Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

În perioada ianuarie-septembrie, numărul turiştilor interni cazaţi în unităţile turistice a crescut cu 2,2%, iar al celor străini cu 11% faţă de perioada similară din anul 2024 – se arată în document.

Datele ajustate sezonier arată că, în septembrie, numărul turiştilor a crescut cu 9,1%, iar al nopţilor de cazare cu 5,3% faţă de septembrie 2024. 71% dintre turişti au ales unităţile de cazare comerciale, unde numărul lor a crescut cu 7,5%, iar în structurile private şi alte tipuri de cazare s-a înregistrat o creştere de 10%.

Potrivit KSH, numărul turiştilor interni a crescut cu 5,3%, iar al înnoptărilor efectuate de aceştia cu 3,3% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Pe baza datelor ajustate sezonier, numărul turiştilor interni a fost mai mare cu 3,9%, iar al nopţilor de cazare cu 3,3%, comparativ cu septembrie 2024.

Numărul turiştilor străini a crescut cu 11%, iar al înnoptărilor realizate de aceştia cu 7,5% faţă de aceeaşi lună din 2024. Ajustat sezonier, creşterile au fost de 12%, respectiv de 6,5%.

Veniturile brute totale înregistrate de unităţile de cazare turistică au fost de 103,7 miliarde de forinţi (267 miliarde euro), cu 6,2% mai mari faţă de anul anterior.

În primele nouă luni din 2025, numărul total de turişti a fost cu 6,4% mai mare decât în perioada similară din 2024, ajungând la 15,1 milioane. Dintre aceştia, 7,6 milioane au fost turişti interni şi aproape 7,5 milioane turişti străini, ceea ce reprezintă o creştere de 2,2%, respectiv 11%.