FK Csíkszereda refuză acreditarea de presă organelor mass-media care "promovează maghiarofobia şi incitarea la ură"

Cluj-Napoca, joi, 30 octombrie 2025 (MTI) - Clubul de fotbal FK Csíkszereda va refuza în viitor acreditarea de presă pentru organelor mass-media care "promovează maghiarofobia şi incitarea la ură în loc să se ocupe de relatări sportive" - a precizat clubul de fotbal din Ţinutul Secuiesc într-un comunicat emis miercuri.

FK Csíkszereda, care a promovat în acest an în prima ligă a României, a anunţat într-un comunicat publicat pe site-ul său că condamnă comportamentul anumitor reprezentanţi ai presei sportive româneşti din ultimele zile în legătură cu meciurile clubului. „Considerăm inacceptabil faptul că o parte a mass-media alege xenofobia şi discursul instigator la ură în locul relatărilor obiective, bazate pe fapte, pentru a atrage clicuri şi pentru a stârni isterie” – scrie în comunicat.

Clubul de fotbal se referă la faptul că o parte din mass-media sportivă din România şi-a concentrat reportajele despre meciuri pe prezenţa simbolurilor secuieşti. În plus, unii jurnalişti români au obiectat şi faţă de faptul că clubul continuă să se identifice cu „Ţinutul Secuiesc, care nu are statut administrativ oficial”, „în ciuda avertismentelor din partea Federaţiei Române de Fotbal (FRF)”.

„Steagurile secuieşti şi maghiare nu sunt simboluri interzise, ci expresii naturale ale patrimoniului cultural şi identităţii comunităţii secuilor. Acest lucru a fost confirmat de mai multe foruri internaţionale, printre care şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a declarat că utilizarea acestor simboluri face parte din identitatea culturală şi libertatea de exprimare” – a subliniat clubul din Miercurea Ciuc.

Clubul a evidenţiat faptul că amenda aplicată de jandarmeria română după meciul împotriva U Cluj a fost „un abuz clar de putere” şi şi-a exprimat convingerea că instanţa va constata şi ea acest lucru.

„Este important de menţionat că, de atunci, jandarmeria nu a mai impus alte sancţiuni pentru utilizarea aceloraşi simboluri” – se arată în comunicat.

Potrivit FK Csíkszereda este „falsă şi înşelătoare” afirmaţia că FRF ar fi interzis utilizarea termenului „Ţinutul Secuiesc”.

„Ţinutul Secuiesc este o regiune istorică şi culturală a cărei existenţă este o realitate istorică, chiar dacă acest nume este inexistent în actualul sistem administrativ al României” – scrie în comunicat, adăugând că, din cauza practicilor unor publicaţii din presa românească, acreditarea de presă va fi refuzată organelor mass-media care nu informează în mod obiectiv.