Péter Szijjártó: Ancheta privind circumstanţele catastrofei aviatice din Kenya continuă

Budapesta, miercuri, 29 octombrie 2025 (MTI) - Guvernul depune toate eforturile în vederea identificării şi repatrierii trupurilor cetăţenilor maghiari decedaţi în accidentul aviatic de ieri, din Kenya - a informat miercuri, la Budapesta, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, în urma şedinţei guvernului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că ancheta privind circumstanţele catastrofei aviatice din Kenya este încă în curs.

„Autoritatea de supraveghere a traficului aerian civil din Kenya desfăşoară ancheta şi ne-a promis că investigaţiile vor decurge repede, urmând să fim informaţi referitor la rezultatele acesteia, de îndată ce vor fi disponibile” – a precizat el.

Ulterior ministrul a explicat următoarele: consulul maghiar competent în acest caz se află deja la locul dezastrului şi a vizitat spitalul unde au fost duse trupurile neînsufleţite.

Péter Szijjártó a accentuat că vor fi necesare teste ADN în vederea identificării, iar consulul maghiar a contactat poliţia locală pentru a accelera procedurile.

„Depunem toate eforturile pentru a putea transporta acasă cât mai curând trupurile neînsufleţite, astfel încât rudele să poată organiza funeraliile cât mai degrabă” – a afirmat el.

„De îndată ce vom obţine informaţii noi despre circumstanţele accidentului, le vom comunica, desigur, familiilor” – a adăugat diplomatul.