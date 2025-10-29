Institutul Central de Statistică (KSH): Excedentul comerţului exterior cu mărfuri s-a ridicat la 589 de milioane de euro în septembrie

Budapesta, miercuri, 29 octombrie 2025 (MTI) - În septembrie, activul comerţului exterior de mărfuri a fost de 589 de milioane de euro, în scădere cu 297 de milioane de euro faţă de luna septembrie a anului precedent. Volumul exporturilor a crescut cu 0,5%, iar cel al importurilor cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - a raportat miercuri Institutul Central de Statistică (KSH).

Volumul exporturilor – ajustat sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare – a fost cu 2,4% mai mic decât în august 2025; în timp ce importurile au depăşit nivelul din august cu 3,8%.

În septembrie, valoarea exporturilor a fost de 13,1 miliarde de euro, iar valoarea importurilor de 12,5 miliarde de euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent şi exprimate în euro, valoarea exporturilor a sporit cu 4,9%; iar cea a importurilor cu 7,8%.

KSH a adăugat: corectat pentru efectele calendaristice, volumul exporturilor a scăzut cu 3,4%, iar cel al importurilor a crescut cu 4,8%.

Exprimat în forinţi, nivelul preţurilor în comerţul exterior cu mărfuri a crescut cu 3,5% în cazul exporturilor, dar a scăzut cu 1,4% în cazul importurilor în comparaţie cu aceeaşi lună a anului precedent. Raportul de schimb s-a îmbunătăţit cu 5,0%. Forintul s-a apreciat cu 0,8% faţă de euro şi cu 6,1% faţă de dolar.

În raport se arată că volumul exporturilor către statele membre ale UE a crescut foarte puţin: cu 0,1%; iar cel al importurilor din aceste ţări a crescut cu 4,5%. Balanţa comerţului exterior cu mărfuri s-a deteriorat cu 275 de milioane de euro faţă de balanţa din septembrie 2024; dar în pofida acestui fapt, a rezultat un excedent de 908 milioane de euro. În acest caz, comerţul cu mărfuri a reprezentat 75% din exporturi şi 71% din importuri.

În ceea ce priveşte comerţul cu ţările din afara UE, volumul exporturilor a crescut cu 2,5%, iar cel al importurilor cu 16%. În acest caz, balanţa comerţului exterior cu mărfuri s-a deteriorat cu 22 de milioane de euro, înregistrând un deficit de 319 milioane de euro.

KSH a informat că în perioada ianuarie-septembrie, valoarea exporturilor a fost de 110,4 miliarde de euro, iar a importurilor de 102,6 miliarde de euro. Volumul exporturilor a rămas practic neschimbat, în timp ce importurile au crescut cu 2,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Balanţa comerţului exterior cu mărfuri s-a îmbunătăţit cu 701 milioane de euro, înregistrând un excedent de 7,8 miliarde de euro în primele nouă luni.