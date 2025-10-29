Biroul Electoral Naţional trimite peste 904 mii de scrisori de informare cetăţenilor maghiari din străinătate

Budapesta, miercuri, 29 octombrie 2025 (MTI) - Biroul Electoral Naţional (NVI) transmite printr-o scrisoare informaţiile referitoare la votul prin corespondenţă tuturor alegătorilor care nu posedă reşedinţă temporară în Ungaria. Procesul de notificare a celor peste 904 mii de persoane a început în săptămâna aceasta.

În comunicatul trimis agenţiei maghiare de presă MTI, autoritatea electorală precizează că se adresează destinatarilor în baza atribuţiunilor sale stipulate prin lege; iar în urma înscrierii valide în registrul electoral, cei din urmă îşi vor putea exprima votul – cu ocazia alegerilor parlamentare – prin corespondenţă pentru listele naţionale ale partidelor.

În scrisoarea redactată, NVI îi sfătuieşte pe cei peste 441 de mii de alegători înregistraţi deja să nu uite să semnaleze orice modificare a datelor personale, care a survenit ulterior înregistrării – de exemplu, în urma unei mutări.

Concomitent, NVI trimite scrisori şi celor aproximativ 465 de mii de persoane care nu s-au înregistrat încă, oferindu-le informaţii detaliate despre procedura de înregistrare şi cea a votului prin corespondenţă. Biroul va trimite 187 de mii dintre aceste notificări prin e-mail.

Comunicatul NVI reaminteşte că alegătorii care nu posedă reşedinţă temporară în Ungaria pot participa la viitoarele alegeri parlamentare dacă solicită Biroului Electoral Naţional înscrierea în registrul electoral central cu cel mult 25 de zile înaintea datei scrutinului. Înregistrarea reuşită/validă este valabilă timp de zece ani, iar dacă alegătorul îşi exprimă votul prin corespondenţă, solicită modificarea datelor sale ori prelungirea înregistrării, aceasta rămâne valabilă timp de încă zece ani. Cu toate că şi cetăţenii maghiari care au împlinit vârsta de 17 ani pot solicita înregistrarea, numai cetăţenii majori pot participa la alegeri.