Budapesta, marţi, 28 octombrie 2025 (MTI) – Ungaria şi-a recâştigat statutul oficial de ţară liberă de pesta micilor rumegătoare – a anunţat ministrul Agriculturii, István Nagy, pe pagina sa de socializare. Ministrul a subliniat că acesta este un nou pas important spre restabilirea fluxului comercial normal cu ţările terţe – se arată în comunicatul remis, marţi, de Ministerul Agriculturii din Ungaria (AM) agenţiei ungare de presă MTI.

István Nagy a precizat că focarele depistate la sfârşitul lunii ianuarie în trei ferme de ovine din judeţul Zala au fost controlate şi eradicate, iar răspândirea bolii a fost oprită. De atunci, specialiştii nu au confirmat niciun nou caz. Prin urmare, în data de 3 martie, autorităţile veterinare au ridicat ultima zonă de protecţie şi supraveghere, iar din data de 2 aprilie au fost anulate şi celelalte restricţii teritoriale.

Ministrul Agriculturii a adăugat că, potrivit reglementărilor, autoritatea competentă a transmis Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor cererea de recunoaştere a statutului de ţară liberă, la şase luni după finalizarea dezinfecţiei în ultima fermă afectată, iar organizaţia a aprobat solicitarea. Astfel, Ungaria şi-a recăpătat statutul oficial de ţară liberă de pesta micilor rumegătoare, fapt care contribuie semnificativ la desfăşurarea neîntreruptă a comerţului.

István Nagy a subliniat că prevenţia şi starea de pregătire permanentă rămân de o importanţă majoră. Rolul crescătorilor de animale este esenţial în respectarea strictă şi consecventă a normelor sanitar-veterinare, deoarece, doar astfel poate fi redus la minimum riscul reintroducerii bolilor în efectivele de animale.