Ungaria a încheiat perioada financiară 2014–2020 a UE fără pierderi de fonduri

Budapesta, marţi, 28 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria a încheiat ciclul financiar 2014–2020 al UE fără pierderi de fonduri şi ocupă în prezent locul al treilea în clasamentul statelor membre pe baza gradului de utilizare a fondurilor – a declarat ministrul administraţiei publice şi dezvoltării regionale, Tibor Navracsics, în cadrul audierii sale anuale de marţi, în faţa comisiei economice a Parlamentului.

Tibor Navracsics a relatat: contabilizarea cadrului financiar 2014–2020 este încă în curs. Ungaria a utilizat 98,9% din fondurile care totalizează aproximativ 22 de miliarde de euro, ceea ce depăşeşte semnificativ media UE de 97,9% – a subliniat el.

Ministrul consideră că există şanse mari ca ţara să termine pe primul loc până la sfârşitul perioadei contabile. El a adăugat: în această perioadă, 52 000 de proiecte implementate cu succes au fost finanţate din fonduri UE.

El a subliniat că perioada 2021–2027 creează circumstanţe semnificativ mai complexe. În ciuda faptului că guvernul intrat în funcţie în iunie 2022 a ajuns la un consens cu Comisia Europeană, în 2022, cu privire la Acordul de parteneriat şi Planul naţional de redresare, Consiliul Uniunii Europene a votat o suspendare de 55% în cazul a trei programe operaţionale (TOP Plusz, IKOP, KEHOP), invocând riscurile de corupţie legate de procedurile de achiziţii publice. Potrivit raportului ministrului, Ungaria a convenit în timpul negocierilor să reducă proporţia procedurilor de achiziţii publice cu o singură ofertă sub media UE de 15%. Ca urmare, în 2023-2024, ţara s-a numărat printre primele şapte cele mai bune state membre ale UE, iar în prezent există trei din cele 27 de state membre în care acest indicator este sub 15%, printre care şi Ungaria – a menţionat el.

În concluzie el a precizat că, până în prezent, în perioada financiară 2021–2027, Ungaria a primit fonduri UE în valoare de 1314 miliarde de forinţi (3,37 miliarde de euro), din care 439 miliarde forinţi (1,12 miliarde de euro) până în octombrie anul acesta, fiind publicate şi 176 apeluri. Subvenţiile plătite depăşesc 3150 miliarde forinţi (8,1 miliarde de euro) – a afirmat ministrul.