Şase sute de cutii de ţigări de contrabandă găsite într-o dubă cu număr de înmatriculare românesc pe autostrada M1

Budapesta, marţi, 28 octombrie 2025 (MTI) - Şase sute de cutii de ţigări fără timbru fiscal ungar au fost găsite ascunse printre piese auto într-o dubă înmatriculată în România care a fost inspectată de membrii gărzii financiare pe autostrada M1 – a comunicat marţi Administraţia Naţională a Impozitelor şi Vămilor (NAV) agenţiei ungare de presă MTI.

Conform comunicatului, vehiculul transporta piese auto din România în Germania; în timpul inspecţiei încărcăturii, s-a descoperit că printre pachete erau ascunse şase sute de cutii de ţigări fără timbru fiscal ungar, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de forinţi (3850 de euro).

Şoferul şi însoţitorul său, doi bărbaţi de vârstă mijlocie, au negat că ar fi avut cunoştinţă despre produsele din tutun.

Vameşii au sechestrat ţigările şi a fost iniţiată procedura pentru încălcarea legii privind accizele şi fraudă bugetară; şoferul ar putea fi sancţionat cu o amendă de până la 3 milioane de forinţi (7700 de euro) – scrie în comunicat.