Péter Szijjártó: Guvernul Ungariei va acorda tot sprijinul necesar familiilor maghiare victime ale accidentului aviatic din Kenya

Budapesta, marţi, 28 octombrie 2025 (MTI) – În numele Guvernului ungar, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, şi-a exprimat, marţi, sincerele condoleanţe familiilor cetăţenilor maghiari care şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic din Kenya şi a transmis că statul le va oferi tot sprijinul necesar în această situaţie dificilă.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a informat că din Kenya au sosit veşti tragice despre un accident aviatic soldat cu doisprezece morţi, printre care se numără opt cetăţeni maghiari, membri ai două familii şi un cunoscut al acestora.

„Din nefericire, printre victime se află şi doi minori. Procesul de identificare este în curs, iar imediat ce vom primi informaţiile oficiale privind identitatea victimelor, rudele acestora vor fi anunţate. Vom sprijini familiile victimelor prin toate mijloacele posibile”, a declarat ministrul.

„Am vorbit chiar acum cu omologul meu, Musalia Mudavadi, ministrul de Externe al Kenyei. I-am mulţumit pentru măsurile întreprinse până acum şi i-am solicitat sprijinul pentru ca procedurile ulterioare să se desfăşoare rapid şi fără probleme”, a adăugat Péter Szijjártó.

„Consulul Ambasadei Ungariei la Nairobi se află deja în drum spre locul accidentului, astfel că vom putea oferi sprijin direct familiilor îndoliate” – a mai precizat şeful diplomaţiei ungare.

„Transmitem sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţilor victimelor şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a le acorda toată asistenţa de care au nevoie în aceste momente grele”, a declarat Péter Szijjártó.