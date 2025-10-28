Ministru ungar: În Polonia au fost afectate bazele statului de drept

Budapesta, marţi, 28 octombrie 2025 (MTI) – În Polonia au fost afectate bazele statului de drept, "iar pe această bază ar trebui acordat statut de refugiat atât prietenilor, cât şi adversarilor noştri" – a declarat, luni seara, Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, la cinematograful Urania din Budapesta, după proiecţia filmului Taking Over, în cadrul unei dezbateri despre situaţia politică actuală din Polonia.

Referindu-se la fostul adjunct al ministrului Justiţiei din Polonia, Marcin Romanowski, care a primit azil politic în Ungaria, Gergely Gulyás a amintit că şi în anul 2015 statul ungar a subliniat diferenţa dintre migraţie şi statutul de refugiat.

„Altceva este când cineva vine aici în speranţa unei vieţi mai bune şi altceva când fuge din cauza unei persecuţii politice” – a precizat ministrul.

Vorbind despre guvernarea lui Donald Tusk, Gergely Gulyás a afirmat că „legea şi statul de drept nu mai înseamnă nimic la Bruxelles”. Potrivit acestuia, în prezent, are loc „o luptă de putere politică brutală, al cărei scop declarat de Comisia Europeană ar fi desfiinţarea statelor membre şi concentrarea întregii puteri la Bruxelles”.

Cei care se opun acestui proces, care vorbesc despre o Europă suverană şi adoptă o poziţie similară cu a noastră în privinţa migraţiei, sunt consideraţi duşmani la Bruxelles – a afirmat ploiticianul, şi a adăugat că, atât timp cât legea nu are un conţinut normativ, ci este folosită ca instrument politic, „se poate face absolut orice”.

Şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei a afirmat că, din acest motiv, fondurile europene nu au nicio legătură reală cu statul de drept, ci doar cu atitudinea unui stat faţă de politica Ursulei von der Leyen şi faţă de viziunea, pe care el a numit-o îngrozitoare, a Statelor Unite ale Europei”.

„Dacă cineva susţine această viziune, poate încălca în picioare principiile fundamentale ale statului de drept şi va primi toate fondurile – aşa cum se întâmplă cu Donald Tusk şi guvernul său”, a explicat Gergely Gulyás.

Fostul ministru polonez al Justiţiei, Zbigniew Ziobro, prezent la dezbatere, a afirmat că Marcin Romanowski este persecutat politic pentru că a sprijinit organizaţii conservatoare.

Acesta l-a numit pe Donald Tusk un politician ţinut în lesă de Bruxelles, care, în opinia sa, este dirijat de la Berlin şi execută o misiune inspirată după principiul „democraţiei militante”.

Zbigniew Ziobro a mai menţionat că Donald Tusk însuşi a declarat anterior că vor exista acţiuni ale guvernului său care nu vor fi în conformitate cu legislaţia, deoarece statul de drept nu poate fi restabilit într-un mod civilizat, bazat pe principii. Despre premierul polonez a afirmat că nu respectă litera legii, interpretează normele într-un mod propriu, iar pentru el statul de drept este un slogan gol, pe care, în realitate, îl batjocoreşte.

„Distrugerea lipsită de talent” a lui Tusk va rămâne doar un scurt episod în istoria noastră” – a adăugat fostul ministru.

Filmul Taking Over prezintă în detaliu reorganizarea instituţională şi schimbările de personal realizate în mass-media publică poloneză după schimbarea guvernului din anul 2023.