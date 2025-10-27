Şi în acest an au fost aprinse focuri de veghe pentru autonomia Ţinutului Secuiesc

Bucureşti, luni, 27 octombrie 2025 (MTI) – Şi în acest an, comunităţile locale din Ţinutul Secuiesc au aprins, duminică, focuri de veghe pentru a semnala, cu ocazia Zilei autonomiei Ţinutului Secuiesc, că populaţia autohtonă a regiunii revendică autonomia teritorială - a declarat telefonic Zoltán Gazda, preşedintele executiv al Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) şi principalul organizator al manifestaţiei, pentru agenţia ungară de presă MTI.

În pieţele principale ale localităţilor sau pe înălţimile din jur, la lăsarea întunericului, pretutindeni, organizatorii locali au citit proclamaţia evenimentului, semnată de Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc, iniţiatorul acţiunii de aprindere a focurilor de veghe.

„Confruntaţi cu toate dificultăţile generate de conflictul armat prelungit din vecinătatea noastră, trăind tensiunile vieţii internaţionale, reafirmăm cu profundă convingere ataşamentul nostru faţă de pământul natal. Cerem autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc! Reiterăm: autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc este garanţia păcii, securităţii şi prosperităţii – un cadru juridic care asigură egalitatea deplină şi efectivă a tuturor cetăţenilor din Ţinutul Secuiesc”, se arată în document.

Potrivit proclamaţiei, remisă şi agenţiei ungare de presă MTI, Consiliul Naţional Secuiesc a demonstrat că, în pofida tuturor intimidărilor şi a atacurilor împotriva simbolurilor naţionale, poate acţiona în apărarea Ţinutului Secuiesc şi la nivel european.

„Am depăşit momentul deciziei de respingere a Comisiei Europene şi afirmăm cu hotărâre că, în ciuda refuzului, vom duce la bun sfârşit cauza regiunilor naţionale. Cele aproximativ un milion şi jumătate de semnături de susţinere ne obligă la aceasta”, precizează proclamaţia, făcând referire la răspunsul negativ transmis la începutul lunii octombrie de Comisia Europeană iniţiativei cetăţeneşti europene privind sprijinirea regiunilor naţionale.

Întrebat de corespondentul MTI dacă CNS intenţionează să mai facă demersuri juridice în urma respingerii iniţiativei la Bruxelles, Zoltán Gazda a confirmat că organizaţia va iniţia o acţiune în justiţie în termenul de apel prevăzut. Preşedintele executiv a calificat drept cinic refuzul Comisiei Europene invocând lipsa de competenţă, şi a amintit că, după prima tentativă şi şase ani de procese, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg a stabilit că „problema intră în sfera lor de competenţă şi trebuie abordată”.

Întrebat dacă prin aprinderea focurilor de veghe – dincolo de dimensiunea comunitară – se doreşte şi transmiterea unui mesaj către autorităţile de la Bucureşti sau Bruxelles, organizatorul principal a afirmat că s-a dovedit inutil să fie trimisă proclamaţia Zilei autonomiei Ţinutului Secuiesc guvernului, preşedintelui sau preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, întrucât nu se primeşte niciun răspuns substanţial, iar mesajul documentului nu depăşeşte pragul lor de percepţie. Acesta a adăugat însă că nu are îndoieli că autorităţile de la Bucureşti află oricum despre eveniment, „pentru că sunt bine informate”.

Potrivit lui Zoltán Gazda, tradiţia de aproape un deceniu a focurilor de veghe s-a transformat între timp într-o mişcare autogestionată şi într-o experienţă comunitară de consolidare a solidarităţii, în care un rol important îl au administraţiile locale care sprijină iniţiativa şi composesoratele care oferă lemnul de foc necesar. Acesta a menţionat că, an de an, în tot mai multe localităţi din Ungaria se aprind focuri de veghe, ca gest de solidaritate, de Ziua autonomiei Ţinutului Secuiesc, evenimente în cadrul cărora este citită aceeaşi proclamaţie a CNS.

Consiliul Naţional Secuiesc, reînfiinţat acum două decenii – la peste o sută de ani de la înfiinţarea sa iniţială – a declarat, în anul 2016, ultima duminică din octombrie drept Ziua autonomiei Ţinutului Secuiesc, zi în care comunităţile se roagă în biserici pentru autonomie, iar seara aprind focuri de veghe pentru a „face vizibilă” regiunea care revendică autonomia.