Péter Szijjártó: Sancţiunile americane nu afectează deocamdată aprovizionarea energetică a Ungariei

Budapesta, luni, 27 octombrie 2025 (MTI) - Noile sancţiuni americane împotriva Rusiei nu au intrat încă în vigoare şi, prin urmare, deocamdată nu afectează în niciun fel aprovizionarea energetică a Ungariei - a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, precizând că guvernul analizează situaţia.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a făcut declaraţiile în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său israelian, Gideon Sa’ar, ca reacţie la afirmaţiile recente ale ambasadorului SUA pe lângă NATO, Matt Whitaker.

Péter Szijjártó a subliniat că sancţiunile americane care vizează sectorul energetic rus nu au intrat încă în vigoare şi, prin urmare, nu provoacă nicio întrerupere pentru Ungaria. Acesta a adăugat că, dacă va fi necesar, premierul Viktor Orbán va putea discuta personal această chestiune cu preşedintele american Donald Trump, în cadrul vizitei sale de săptămâna viitoare în Statele Unite, după ce vor fi analizate cu exactitate implicaţiile juridice şi practice ale acestor măsuri.

„În ceea ce priveşte aprovizionarea noastră cu energie, nu sunt adeptul schimbului de mesaje publice. Am discutat această problemă de mai multe ori cu Marco Rubio, iar premierul a discutat-o direct cu preşedintele american. Săptămâna viitoare, în a doua parte a vizitei la Washington, va exista din nou posibilitatea ca premierul să abordeze personal această chestiune cu preşedintele Statelor Unite”, a declarat şeful diplomaţiei ungare.

„În privinţa sancţiunilor americane, întrucât aplicarea lor efectivă este încă departe, aceste măsuri nu au generat până acum nicio întrerupere sau dificultate în importurile de energie provenite din Rusia”, a adăugat acesta.

Péter Szijjártó a afirmat, de asemenea, că situaţiile din Ucraina şi din Orientul Mijlociu au un punct comun: prea mulţi factori încearcă să împiedice eforturile de instaurare a păcii.

„Noi, ungurii, sprijinim eforturile de pace ale lui Donald Trump, atât în Orientul Mijlociu, cât şi în Ucraina. Suntem recunoscători pentru faptul că Omri Miran, ultimul ostatic maghiar aflat în captivitatea infernală a Hamas, a fost eliberat, şi salutăm faptul că există speranţe reale pentru ca pacea şi o viaţă sigură să revină în Orientul Mijlociu”, a mai afirmat ministrul.

Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, Szijjártó a relatat că, în cadrul discuţiilor purtate săptămâna trecută la Washington, a devenit clar că Statele Unite nu au renunţat la posibilitatea organizării unui summit al păcii la Budapesta.

„Rămâne de văzut când va ajunge procesul de pregătire într-un stadiu în care un asemenea summit al păcii să poată produce rezultate concrete, pentru ca pacea să se întoarcă, în sfârşit, şi în Europa Centrală”, a conchis ministrul.