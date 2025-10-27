Guvernul ungar lansează un nou program de sprijin pentru locuinţe destinat angajaţilor din serviciul public

Budapesta, luni, 27 octombrie 2025 (MTI) – Guvernul ungar a decis lansarea unui nou program de sprijin pentru locuinţe destinat angajaţilor din serviciul public, care va oferi un ajutor anual în valoare de un milion de forinţi (peste 2500 euro) - a anunţat, luni, Balázs Hidvéghi, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, pe pagina de Facebook a Guvernului ungar.

Într-un mesaj video publicat pe reţeaua de socializare a guvernului, Balázs Hidvéghi a declarat că sprijinul este acordat medicilor care tratează, asistenţilor care îngrijesc, poliţiştilor care protejează, profesorilor care educă, militarilor care apără ţara şi tuturor angajaţilor din serviciul public fără de care statul nu ar putea funcţiona.

Acesta a subliniat că Guvernul Ungariei este hotărât să ajute cât mai multe familii maghiare ca să-şi poată achiziţiona propria locuinţă. Din acest motiv a fost lansat programul „csok plusz”, un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% destinat familiilor cu copii, iar acum i se alătură acest nou program destinat angajaţilor din serviciul public.

Potrivit explicaţiilor sale, sprijinul anual net de un milion de forinţi poate fi utilizat în două moduri: fie pentru rambursarea unui credit ipotecar existent, fie ca parte a contribuţiei proprii la contractarea unui nou credit pentru locuinţă.

Dacă şi soţul sau soţia solicitantului lucrează în serviciul public, amândoi pot beneficia de sprijin, a precizat secretarul de stat. Programul va fi lansat de la 1 ianuarie 2026, iar detalii suplimentare pot fi obţinute de la angajator.

„Acest sprijin este un gest de recunoştinţă faţă de toţi cei care, zi de zi, îşi dedică munca în slujba comunităţii. Vă mulţumim!”, a declarat Balázs Hidvéghi.